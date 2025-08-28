Este jueves, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se pronunció sobre el ataque contra la caravana del presidente Javier Milei en el municipio de Lomas de Zamora y remarcó que al mandatario "no lo cuidaron" y que "hay actitudes que no suman para nada".

"En una visita en tono electoral, (el presidente) se encontró con las dificultades del territorio y con un hecho que repudiamos, que es la violencia de haber recibido agresiones, que por suerte y por nuestro trabajo no impactaron en él y tuvo que salir corriendo", explicó en diálogo con María O'Donnell por Urbana Play.

El funcionario bonaerense apuntó directamente a la organización de las recorridas de campaña del libertario y añadió: "No es la primera vez que el presidente hace esto, nosotros lo cuidamos en muchas ocasiones. Hay actitudes que no suman absolutamente para nada".

"Yo no decidí que se haga esto ni teníamos información. A las 9 de la noche del día anterior nos llega una orden de servicio", señaló y precisó que para el acto se le solicitaron cuatro unidades antidisturbios, de Infantería, y doce motos que debían guiar la caravana durante todo su recorrido por la zona.

En lo que respecta al operativo policial solicitado, indicó: "Era una locura, cuando vimos lo que iban a hacer yo ordené que haya 50 efectivos más de seguridad acompañando la caravana porque veíamos que el presidente estaba desprotegido. La Gendarmería mandó un escuadrón de 110 personas, había 4 unidades antidisturbios de la Policía Federal, había GEO's, había snippers".

"Fue una exposición no cuidada del presidente. No lo cuidaron", aseveró Alonso esta mañana. "Uno tiene que saber a dónde manda a las autoridades. Hay momentos en los que se puede ir, momentos en que no, hay formas de organizar las cosas", añadió.

En sus declaraciones, el funcionario bonaerense agregó: "Creo que esto no estuvo cuidado y me parece raro que en el único momento en el que Milei habla del tema más delicado que tiene el Gobierno desde que asumió (por las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está arriba de una camioneta, mientras le arrojan piedras, después dobla y lo evacúan".

"Cualquier dirigente político de esa caravana sabía que iba a haber un montón de manifestantes en contra. No sé cuál es el objetivo, es raro. Para mí lo expusieron al presidente a una situación delicada, al menos. Después hay un clima de violencia que se está agitando. La dirigencia política tiene que poder bajar un cambio", amplió.

En referencia al entorno del mandatario, Alonso también apuntó contra el diputado José Luis Espert, quien debió ser evacuado en una moto, y expresó: "En Junín ya empezó a haber problemas. Hay actitudes que no suman para nada. Hubo una provocación de Espert que fue con manifestantes que estaban en contra de la presencia de Milei, haciéndoles gestos, insultándolos...todo eso no suma".

Sobre la agresión que tuvo lugar en Lomas de Zamora, donde un manifestante arrojó una piedra contra la camioneta en la que viajaba Milei, indicó que hubo dos detenidos, uno por haber arrojado una de las piedras y otro que fue quien se paró delante del vehículo para impedir que avance, aunque este último fue liberado.

Los libertarios, por su parte, le atribuyeron el ataque a seguidores del Partido Justicialista. En concreto, según el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, el detenido que presuntamente arrojó la piedra habría sido captado por una cámara de seguridad, mientras que el segundo detenido, quien ya recuperó su libertad, sería un militante de la agrupación H.I.J.O.S.

