Guillermo Francos negó un intento de magnicidio contra Javier Milei: "Fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil"

Tras los incidentes en Lomas de Zamora durante la caravana electoral de La Libertad Avanza (LLA), donde un grupo de personas atacó con piedras a Javier Milei, Guillermo Francos negó que el hecho haya sido un intento de magnicidio contra el Presidente. El jefe de Gabinete aseguró que se trató de “un hecho grave” cometido por un “imbécil” en desacuerdo con el Gobierno.

“No diría que la intención haya sido la de asesinar al Presidente, que sería mucho más grave. Creo que fue un acto de violencia irresponsable que pudo haber terminado en un hecho como ese, porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera”, expresó el funcionario del gobierno nacional en diálogo con Radio Mitre.

Francos calificó la agresión como “un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esta es la forma de cuestionar a un gobierno con el que no está de acuerdo” y agregó: “La Justicia tendrá que analizar y sancionar a los responsables. Es grave el grado de violencia que existe”.

En ese sentido, el jefe de Gabinete cuestionó el “nivel de confrontación” de la oposición y sostuvo: “El kirchnerismo estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, endeudada, con el aparato productivo destruido. Tienen que hacerse cargo de lo que hicieron y bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno”.

Sobre el presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Guillermo Francos consideró que el presidente Javier Milei “no debió haber confiado” en Diego Spagnuolo, extitular del organismo, luego de la filtración de audios en los que denuncia el pago de coimas a funcionarios del Gobierno.

“Es una operación armada por el kirchnerismo en plena campaña electoral. Tengo total confianza en que no se va a demostrar ninguna vinculación de ningún funcionario con el hecho que denuncia Spagnuolo. Ninguno de nosotros somos giles. Sabíamos que iban a venir este tipo de ataques”, expresó el jefe de Gabinete.

La Justicia investiga las declaraciones de Diego Spagnuolo sobre presunto pagos de coimas a funcionarios a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Respecto a Spagnuolo, Francos afirmó que “conocía mucho al Presidente” y que incluso asistió “varias veces” a las reuniones de ópera en Olivos. Y agregó: “Si el Presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado”.

Consultado sobre si “pondría las manos en el fuego" por Lule Menem y Karina Milei, dos de los funcionarios mencionados en los audios, respondió: “No tengo nada que reprocharle a Lule Menem. Lo conozco del trabajo en la gestión pública y me parece una persona irreprochable. Como funcionario, me resulta alguien de confianza, igual que la hermana del Presidente”.

En cuanto a Milei, Francos lo calificó como una persona “absolutamente transparente y honesta” y destacó: “Es alguien a quien no le interesa lo material, le interesa exclusivamente lo intelectual y resolver los problemas de la Argentina. No es de los que se abrazan a la caja fuerte”.

