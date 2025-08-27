Luis Juez: "¿No había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa?"

El senador Luis Juez se mostró indignado por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los audios de su extitular Diego Spagnuolo al tiempo que ratificó su apoyo al presidente Javier Milei.

"Yo lo acompaño al presidente"

"Tengo un nivel de indignación. Yo lo acompaño al presidente. No soy de La Libertad Avanza, no voy a ser candidato nunca por La Libertad Avanza. Soy un dirigente que lo poco o lo mucho lo he construido solo. Me considero amigo del presidente. Lo banco porque conocí a todos los presidentes y estoy convencido de que es un tipo decente. Necesito corroborar esa decencia a gritos", expresó el líder del Frente Cívico.

"Yo me junté con Spagnuolo, lo cité a mi despacho en dos o tres oportunidades para discutir con claridad el tema de la discapacidad, para plantearle la necesidad con que venía escuchando a las prestadoras por el tema de que estaba congelado", agregó en declaraciones a TN.

Además señaló que lo "putearon" por rechazar el veto a ley de la emergencia en discapacidad y que lo "mataron" en las redes por el tema del Garrahan. "No soy un traidor por haber votado como voté", subrayó.

"Necesito a gritos que el tema se aclare"

"Ahora resulta que tengo que ver en la televisión que ¿no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa?. Yo necesito a gritos que el tema se aclare. Lo digo con dolor", recalcó el senador.

También afirmó que para él "la corrupción es un límite que no estoy dispuesto a trasponer de ninguna manera". "Siempre que tenés estas cuestiones se sale para adelante, se sale con la verdad, se sale con energía", enfatizó.

"Yo soy leal, no soy cómplice, Esta sociedad no le perdona a un dirigente no peronista la corrupción", concluyó Juez.