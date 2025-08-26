Por primera vez, dos ministros superan en imagen a Milei, que registra una baja alarmante en una nueva encuesta

El ranking regional de presidentes de Sudamérica de agosto 2025, elaborado por CB Consultora de Opinión Pública, muestra un dato político clave: Javier Milei ya no integra el podio.

El mandatario argentino, que en julio ostentaba un 49,5% de imagen positiva y el tercer lugar, descendió al cuarto puesto con 46,1%, detrás de Luiz Inácio Lula da Silva (49,2%), Yamandú Orsi (48,9%) y Daniel Noboa (46,8%).

El estudio —realizado con encuestas online en diez países, con más de 11.500 casos y un margen de error de entre 2,5% y 3%— confirma un dato inédito: todos los presidentes de la región registraron caídas.

Por primera vez, todos los mandatarios registraron mermas en su imagen en comparación con el mes anterior, siendo la baja más pronunciada la de Nicolás Maduro (-4,9%) y la más leve la de Dina Boluarte (-0,2%).

Dos estrellas en el gabinete

En el caso argentino, la lupa se posa sobre el gabinete nacional. Contra todo pronóstico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (49,5%), y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (47,9%), superan en imagen positiva al propio Milei. El resto del equipo mantiene registros más modestos: Luis Caputo (45,9%), Luis Petri (45,6%) y Sandra Pettovello (44,4%), mientras que Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo-Libarona se mueven en la franja de los 30 y 40 puntos.

El punto más delicado es Salud, encabezado por Mario Lugones, que apenas alcanza 27,6% y se ubica último en el ranking ministerial. Su deterioro responde a la crisis por el fentanilo contaminado, un escándalo sanitario que no solo tensiona la gestión, sino que profundiza el malestar ciudadano en un área clave.

El contexto se complica aún más por las acusaciones de coimas que rozan a sectores del oficialismo y que erosionan la credibilidad del gabinete. Así, mientras Milei lucha por recuperar aire político y reposicionarse en la escena regional, su equipo exhibe grietas cada vez más visibles entre fortalezas y debilidades.