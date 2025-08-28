El análisis en 'QR!': la desarticulación de las definiciones económicas de Guillermo Francos en Diputados

En cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional que establece la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de ir al Congreso Nacional al menos una vez al mes con el fin de informar sobre la marcha del Gobierno, este miércoles Guillermo Francos asistió a dar explicaciones sobre diversos puntos. El periodista Hernán Letcher analizó en "QR!" las principales respuestas ofrecidas en materia económica.

"La tasa de interés está determinada endógenamente por las condiciones de mercado. No es que el Gobierno la fije", explicó el funcionario en la Cámara de Diputados. Letcher desmintió su afirmación: “Si el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compra bonos es para que no se desplome su precio", explicó el periodista, y agregó que la consecuencia de esa política es que baje la tasa, dejando en claro que la intervención del BCRA gravita sobre las condiciones de mercado señaladas por Francos en la Cámara Baja.

"Los empleadores son libres de ofrecer a todos o algunos de sus trabajadores, remuneraciones por encima de las paritarias", fue otra de las definiciones aportadas por el jefe de Gabinete. Letcher recordó que el Gobierno "desde hace meses" no homologa aumentos por encima del 1% mensual, mecanismo que obliga a los empleadores a respetar los aumentos concedidos. El periodista del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 expusó así la falsedad del argumento de las "paritarias libres"

“Mala mía": Francos rectificó sus dichos sobre la llegada de Spagnuolo a LLA, tras haber señalado a Villarruel

Francos además señaló que el Estado actualiza los ingresos de los empleados públicos de acuerdo al índice inflacionario. Para Letcher, el planteo omite un dato clave: “Se olvidan de la caída de los salarios. La pérdida del poder adquisitivo ha sido constante, y la actualización no compensa el retroceso real”, explicó, para luego explayarse sobre la evolución de los sueldos de los trabajadores del Estado.

Hacia el final, el funcionario destacó la existencia de una suba de la industria manufacturera del 9,3% interanual. Letcher advirtió que el dato debe leerse con cautela: “Habla desde una ventaja estadística, porque se comparan con números bajos. La recuperación no expresa una mejora sostenida sino un rebote técnico respecto de un piso anterior muy bajo”, contextualizó

Con sus cuestionamientos, Letcher buscó desarmar lo que consideró una exposición “más política que económica”, y puso sobre la mesa las dificultades que atraviesan los trabajadores y los sectores productivos frente a la gestión actual del oficialismo.

BR / FPT