El jefe de Gabinete Guillermo Francos rectificó sus dichos sobre la llegada de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, a la Libertad Avanza, tras haber señalado una supuesta injerencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En medio del escándalo por los audios que apunta al Gobierno por presuntas coimas en el ámbito de la Andis, y que involucra a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, Francos reconoció en su cuenta de X: “Mala interpretación mía”.

El pasado viernes, en una conversación con radio Mitre, había afirmado: “Yo le pregunté al presidente y me dijo que lo había acercado [a Diego Spagnuolo] a La Libertad Avanza Victoria Villarruel”.

“Después creo que estuvo involucrado en las listas de las campañas de 2021 y 2023. No tenía vínculo muy estrecho con el presidente. Después se fue acercando de a poco y le pidió a Javier liderar la Andis. Nosotros estábamos armando equipos y al presidente le pareció bien, ya que se trataba de un abogado”, acotó en ese momento Francos.

Y completó: “Después sí es cierto que el presidente tiene un grupo de personas allegadas a él, con relación más o menos próxima, con las que se junta los domingos a la noche a escuchar ópera. Creo que Spagnuolo participaba. Me lo dijo el presidente. Spagnuolo participaba de ese grupo. Fue algunas veces. No conozco más que eso”.

Sin embargo, este lunes Franco aclaró en redes sociales: “En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza. La vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente“. La vice retuiteó la publicación del jefe de Gabinete.

La vicepresidenta y la intendenta de Quilmes protagonizaron un fuerte cruce público por redes sociales el último sábado, luego de que Mendoza la acusara de integrar “una banda de corruptos” y difundiera conversaciones que la vinculaban al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”. Mendoza redobló la apuesta y retrucó: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”.

