Javier Milei encabeza un acto de campaña en Junín: "Los bonaerenses están sumidos en la miseria"

Javier Milei encabezó este lunes en Junín un acto multitudinario que sirvió de lanzamiento de sus candidatos a legisladores nacionales en la Provincia. El evento se realizó en el Teatro San Carlos, con el auditorio colmado, ambiente festivo, arengas y la música de La Renga (Panic Show) como arranque; en las inmediaciones, militantes opositores se movilizaron con cánticos en su contra.

La actividad tuvo lugar en medio del escándalo por los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que implican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios y asesores; la filtración derivó en allanamientos y en la apertura de investigaciones penales. El Gobierno mantiene una estrategia de silencio público sobre el caso mientras la Justicia avanza con medidas probatorias.

En el escenario, Milei lanzó una serie de arengas dirigidas a su base y a la vez a sus adversarios políticos. “Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militares que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas fuera de este lugar. Quiero que sepan: se acabaron las patotas kirchneristas. Kirchnerismo nunca más”, dijo el presidente, en una de las frases que recibió fuertes aplausos del público.

En otro tramo de su intervención, el jefe del Estado elogió a quienes definió como “héroes” y reivindicó el valor del sacrificio por la libertad: “Todos ustedes son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad. Cada uno de ustedes es un héroe. No hay acto más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos”. Luego hizo una mención extensa y elogiosa a José Luis Espert: “Quisiera hacer una mención especial a mi amigo: el profe José Luis Espert. El entendió mucho antes que yo que la forma de cambiar es metiéndose en política. su candidatura presidencial de 2019 sirvió de inspiración para muchos liberales, para que dejáramos de silbar en la tribuna y nos pusieramos los pantalones para entrar en el campo de juego

