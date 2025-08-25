La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 13,6% en agosto con respecto del mes anterior, de acuerdo con el índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). En julio, había experimentado una suba de 4,9%.

“La confianza en el gobierno alcanza, así, su valor más bajo desde el comienzo del mandato de Javier Milei, e interrumpe la relativa estabilidad que observó en los cuatro meses anteriores”, indica el reporte de la UTDT.

La encuesta fue realizada entre el 1 y el 14 de agosto de 2025, antes de que estallara el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), es decir que el impacto de este caso recién se verá reflejado en septiembre.

Los audios de Spagnuolo: Javier Milei elige el silencio y manda a hablar a los Menem

Tanto el nivel del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto (2,12) como su caída porcentual intermensual tienen precedentes durante el actual gobierno: en septiembre de 2024 fueron de 2,16 y -14,8%, respectivamente.

El promedio del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei es ahora de 2,48 puntos, "algo por debajo del ICG promedio para el mismo período del gobierno de Mauricio Macri (2,58), y considerablemente por encima del de Alberto Fernández en esos 20 meses (2,17)", señala el informe.

Todos los componentes en negativo

La variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes: Honestidad de los funcionarios (2,54 puntos, -9,9%), Capacidad para resolver los problemas del país (2,46 puntos, -14,6%), Eficiencia en la administración del gasto público (2,10 puntos, -13,2%), Evaluación general del gobierno (1,78 puntos, -12,8%) y Preocupación por el interés general (1,73 puntos, -18,2%).

En agosto, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, así como entre quienes viven en el interior (en comparación con quienes residen en CABA y en GBA), entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria, entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual. En cambio, no se registraron diferencias significativas en términos de edad, según la UTDT.

La semana pasada se conoció la caída del Índice de Confianza del Consumidor, que elabora la misma universidad. En este caso descendió 13,9% respecto de julio y acumuló una caída interanual del 3,7%. Además del número superlativo, se trata del peor valor registrado por el índice desde septiembre de 2024.