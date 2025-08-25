Caso ANDIS: revelan un nuevo audio de Diego Spagnuolo que involucra a Federico Sturzenegger

“Federico (Sturzenegger) me dijo personalmente que me venían a dar una mano. Decime si me venís a dar una mano o si me venís a controlar o a decirme cómo hacer mi trabajo”, afirma Diego Spagnuolo en un nuevo audio que involucra directamente al ministro de Desregulación. En el fragmento, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) denuncia la intervención indebida del funcionario en el organismo, con el objetivo de recortar pensiones y modificar beneficios sociales.

La acusación sobre la interferencia de otros funcionarios en el área de Discapacidad se suma al escándalo por el presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos, que salió a la luz la semana pasada tras la filtración de las primeras grabaciones de Spagnuolo, donde mencionaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei.

En este nuevo audio, al que accedió Página 12, Spagnuolo relata una conversación mantenida con un enviado del ministro de Desregulación y señala que la cartera de Sturzenegger llegó a publicar resoluciones sobre modificaciones en las pensiones presentándolas como iniciativas propias.

“Es todo un desmadre. Se te meten en tu organismo y, sin estar intervenidos, te intervienen”, se lo escucha advertir sobre el manejo paralelo de los funcionarios de Desregulación en la ANDIS. Y en otro fragmento agrega: “Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver”.

El rol de Federico Sturzenegger en el escándalo de la Agencia de Discapacidad

Entre Diego Spagnuolo y Federico Sturzenegger existían fuertes diferencias sobre la baja de las pensiones por discapacidad. El ministro de Desregulación buscaba reducirlas de manera directa, mientras que el entonces director de la ANDIS proponía un mecanismo de revisiones médicas a distancia, con el fin de dificultar el acceso al certificado médico y lograr así la reducción indirecta del subsidio.

El relato de Spagnuolo coincide con la explicación de un exgerente de la ANDIS, quien asegura que el extitular del organismo descubrió en julio de 2024 que el área conocida como PACBI (Plan de Alto Gasto y Baja Incidencia), encargada de manejar las licitaciones de medicamentos, estaba bajo el control de Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei a través de Daniel Garbellini, a quien Spagnuolo calificó como un “delincuente” en uno de los audios.

Diego Spagnuolo junto a Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem.

“Y Lule, lo que está haciendo… está choreando de una manera… A mí me están desfalcando a la gente. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero, o sea, cuando se fue, se fue con denuncias… y se llevó los discos rígidos de las computadoras”, denunció Spagnuolo en referencia a Garbellini.

Además, según fuentes de la agencia, el personal de la Unidad de Auditoría Interna fue reducido de 16 a 4 personas por presión de Sturzenegger, lo que permitió un aumento de las maniobras ilícitas. Este manejo irregular también se habría extendido a otros organismos del Estado, como Iosfa, la obra social que estaba bajo la órbita de Luis Petri y Patricia Bullrich, de acuerdo con el testimonio del exgerente de la ANDIS.

El sentido del nuevo audio se mantiene en la misma línea de los anteriores: Spagnuolo asegura que sus funciones eran reguladas por un esquema de corrupción y falta de control. Incluso menciona que llegó a advertírselo directamente a Milei: “Vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo’, le dije. ‘Voy a hablar con Lule’, me dijo. Y no habló un carajo con Lule”.

El ahora extitular de la ANDIS fue imputado junto a Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker y Eduardo Kovalivker, directivos del laboratorio Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga las denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos, a cargo del juez Sebastián Casanello.

Si bien el fiscal Franco Picardi no solicitó la detención de Spagnuolo, Casanello dispuso que no podrá salir del país y ordenó el secuestro de su celular como parte de la investigación judicial.

