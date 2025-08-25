Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
DISCAPACIDAD · JUBILACIONES

Alejandra Torres propone unificar ANDIS y usar comisiones médicas

La diputada planteó ordenar la gestión de discapacidad bajo ANDIS con tablas de valoración únicas, defendió la actualización del nomenclador y pidió insistir con el 7,2% para jubilados. Adelantó que presentará su propio proyecto.

la diputada Alejandra Torres en la sesión de hoy
la diputada Alejandra Torres en la sesión de hoy | Captura de Video
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

En una semana con el tema discapacidad en agenda, Alejandra Torres propuso unificar la ventanilla bajo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que las comisiones médicas apliquen criterios estandarizados con baremos claros para evitar desigualdades territoriales.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), la legisladora advirtió que el “sistema de cobertura de discapacidad se encuentra totalmente destruido” y reclamó ordenar ventanillas y actualizar aranceles.

César Murúa: “el caso de corrupción golpea al Gobierno en su flanco más sensible: la transparencia”

Torres explicó que “lo lógico sería que exista una unificación de organismos, ya que está ANDIS” y sumar a las comisiones médicas “para evaluar, a través de herramientas claras y precisas, que exista un nomenclador claro y preciso de los porcentajes de discapacidad”. Señaló que hoy hay superposición entre ANDIS, ANSES, obras sociales y provincias, y que una misma patología puede recibir calificaciones distintas según la jurisdicción.

Además, aclaró su voto: “me abstenía porque quería acompañar el segundo dictamen, el que actualizaba el nomenclador y daba pie a las reformas”.

Nomenclador, auditorías y proyecto propio

La diputada sostuvo que lo indispensable es “la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo” de los prestadores y cuestionó que la actualización se reconozca desde 2023: “se debería haber actualizado desde 2017, la pérdida era del orden del 50%”. Dijo que venía trabajando en un pedido de informes sobre auditorías y confirmó que presentará un proyecto.

La campaña se conmueve con el escándalo que golpea a los hermanos Milei

Jubilaciones: insistir con el 7,2% y reformar moratorias

El 7,2 % tiene que darse porque si no hay una catarata de juicios”, afirmó. Sobre moratorias, detalló que su propuesta era eliminar la barrera de 30 años y establecer una jubilación proporcional a los aportes, con una política asistencial sostenida vía PUAM y revisión de regímenes especiales.

También te puede interesar
En esta Nota