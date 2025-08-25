Alejandra Torres propone unificar ANDIS y usar comisiones médicas

En una semana con el tema discapacidad en agenda, Alejandra Torres propuso unificar la ventanilla bajo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que las comisiones médicas apliquen criterios estandarizados con baremos claros para evitar desigualdades territoriales.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), la legisladora advirtió que el “sistema de cobertura de discapacidad se encuentra totalmente destruido” y reclamó ordenar ventanillas y actualizar aranceles.

Torres explicó que “lo lógico sería que exista una unificación de organismos, ya que está ANDIS” y sumar a las comisiones médicas “para evaluar, a través de herramientas claras y precisas, que exista un nomenclador claro y preciso de los porcentajes de discapacidad”. Señaló que hoy hay superposición entre ANDIS, ANSES, obras sociales y provincias, y que una misma patología puede recibir calificaciones distintas según la jurisdicción.

Además, aclaró su voto: “me abstenía porque quería acompañar el segundo dictamen, el que actualizaba el nomenclador y daba pie a las reformas”.

Nomenclador, auditorías y proyecto propio

La diputada sostuvo que lo indispensable es “la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo” de los prestadores y cuestionó que la actualización se reconozca desde 2023: “se debería haber actualizado desde 2017, la pérdida era del orden del 50%”. Dijo que venía trabajando en un pedido de informes sobre auditorías y confirmó que presentará un proyecto.

Jubilaciones: insistir con el 7,2% y reformar moratorias

“El 7,2 % tiene que darse porque si no hay una catarata de juicios”, afirmó. Sobre moratorias, detalló que su propuesta era eliminar la barrera de 30 años y establecer una jubilación proporcional a los aportes, con una política asistencial sostenida vía PUAM y revisión de regímenes especiales.