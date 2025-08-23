César Murúa: “el caso de corrupción golpea al Gobierno en su flanco más sensible: la transparencia”

El Gobierno nacional enfrenta una nueva crisis política en plena campaña rumbo a las elecciones legislativas de octubre. Las denuncias de corrupción en el área de Discapacidad, que salpican directamente a la hermana del presidente Javier Milei, golpean al oficialismo en un frente que parecía blindado: el de la transparencia. La situación se suma a un contexto de turbulencias económicas, internas partidarias y pérdida de respaldo parlamentario.

En ese contexto, Perfil Córdoba dialogó con el politólogo César Murúa, quien analizó las posibles consecuencias del escándalo en la legitimidad del Gobierno, el impacto en el electorado de La Libertad Avanza y las estrategias que podría ensayar el oficialismo para contener el daño político. Según Murúa, la clave estará en cómo se procese el caso en la justicia y en la dinámica de una campaña que recién comienza.

-¿Cuál es la repercusión que este escándalo de corrupción puede tener en la legitimidad del gobierno, teniendo en cuenta que LLA construyó su espacio en base a diferenciarse de los corruptos?

-El gobierno nacional atraviesa un momento muy difícil, por dos motivos: en primer lugar, la pata financiera de su plan económico trastabilla por errores en el manejo de liquidez y tasa de interés, lo que incrementa la presión sobre el dólar y paraliza la actividad. Y en segundo lugar, el presidente ha “odiado lo suficiente” a los gobernadores como para que éstos decidieran quitarle el apoyo en el Congreso y enfrentarlo en las elecciones legislativas de octubre. Este caso emerge en el peor momento, ingresando por un flanco que el Gobierno parecía tener cubierto: el de la transparencia.

-En plena campaña electoral, ¿impactará realmente en el votante promedio de LLA?

-Es prematuro decirlo. La oferta electoral se definió recientemente y la campaña ni siquiera arrancó formalmente. La decisión de voto se tomará más cerca de las elecciones. Pero el caso atravesará la campaña, los discursos y sobre todo los ataques de ciertos sectores de la oposición al Gobierno, precisamente porque está involucrada la hermana del presidente, quien ha sido responsable del armado de la oferta electoral de LLA en todo el país.

-Al votante de LLA, ¿le importan estos casos? ¿Se entera?

-El presidente tiene un núcleo galvanizado de votantes que lo seguirán siempre, sin importar las circunstancias. Es aquel tercio del electorado que lo votó en octubre de 2023. Sucede algo similar con los seguidores de Cristina Kirchner, que sin importar la condena por corrupción que está cumpliendo, la votarían sin dudar si fuese candidata en octubre. La pregunta es por el impacto de este caso en el resto del electorado. En estas elecciones los ciudadanos no estarán frente una opción dicotómica de “kirchnerismo o libertad” como pretende instalar LLA para rememorar el ballotage de 2023, sino que tendrán universo de alternativas mucho más amplio, con partidos que pueden lograr representación parlamentaria saliendo terceros o cuartos. Eso dispersará el voto y hará que votantes incómodos con estas revelaciones de corrupción decidan no votar a LLA, sin sentir que están apoyando al kirchnerismo.

-Si bien se trata de casos diferentes, ¿observa que pueda haber alguna salida similar a la que implementaron en $Libra?

-En estos momentos el caso ha copado la discusión mediática del núcleo hiper informado (el círculo rojo). Aún resta por determinar cómo procesará la justicia las pruebas, las imputaciones y demás aspectos del proceso judicial. Por definición, esos procesos son lentos, complejos y en ocasiones van perdiendo intensidad. Lo sucedido con la estafa de la crypto $Libra es un indicio de cómo puede disiparse. La diferencia es que esta vez estamos cerca de las elecciones, con el gobierno debilitado políticamente en el Congreso, fracturado internamente y con un programa económico agotado. Este caso de supuestas coimas no será un determinante, pero sí contribuye a la multi crisis que enfrenta Milei.

-¿Cuánto influye que sea Karina Milei quien esté en medio de las acusaciones?

-Para el presidente su hermana es como el superávit fiscal: no se negocia. Como él suele decir, lo sacarán de la Casa Rosada con los pies para adelante antes de entregarla.