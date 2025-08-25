Este lunes, el presidente Javier Milei encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad bonaerense de Junín. El encuentro estaba previsto para la semana pasada, pero fue reprogramado en medio de la tensión que se desató en el espacio político por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes oficiales del Gobierno, la cita es en el Teatro San Carlos, donde el presidente libertario presentará a los candidatos de la boleta libertaria para diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones del 26 de octubre.

Kicillof sobre las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad: “Esto requiere celeridad de la Justicia porque es de enorme gravedad”

Si bien aún no se confirmaron los detalles, se espera que el mandatario esté acompañado por algunos de los candidatos, como el legislador José Luis Espert; la ex vedette Karen Reichardt; el diputado del PRO Diego Santilli; la ex funcionaria Gladys Humenuk y el armador libertario Sebastián Pareja, entre otros.

También es probable que cuente con la presencia de dirigentes provinciales que esperan obtener una banca en la Legislatura y el Senado bonaerenses a partir de los comicios del 7 de septiembre, teniendo en cuenta la "campaña unificada" por la que optó el espacio violeta, considerando que hay solo un mes y medio de diferencia entre ambas elecciones.

Como se mencionó, el acto que tuvo que ser reprogramado se lleva a cabo en medio del escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ahora extitular de la ANDIS, sobre presuntas coimas en el organismo, el cual salpicó al Gobierno y provocó una crisis a pocas semanas de los comicios bonaerenses.

Según lo que se pudo reconstruir del caso sobre presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentino, el organismo habría presentado una serie de gastos y manejo de recursos que abrieron varias dudas al respecto de su funcionamiento interno.

En los audios filtrados de Spagnuolo se involucra directamente a Karina Milei, indicando que la hermana del presidente y secretaria de la Presidencia haría instruido a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, para recibir dinero de coimas a través la droguería Suizo Argentina, empresa de Eduardo Kovalivker.

"A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (respecto a los porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica", se lo escucha explicar al funcionario en uno de los audios publicados por programa de televisión Argenzuela.

“Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla": Villarruel y Mayra Mendoza se dijeron de todo por las coimas en ANDIS

Hasta la medianoche del jueves, cuando su desplazamiento se oficializó en el Boletín Oficial, Spagnuolo todavía intercambiaba mensajes con la mesa chica libertaria. Le pedían explicaciones y le exigían que dejara el cargo. De pronto, el abogado dejó de atender el teléfono y se cortó todo contacto.

Al mismo tiempo, el Presidente dispuso la intervención de la ANDIS y nombró a Alejandro Vilches como auditor, una propuesta avalada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Desde que estalló el escándalo, el Gobierno optó por blindar totalmente a Karina a través del silencio público y la orden de continuar con la agenda política, aunque aún temen que el extitular de la ANDIS hable, recurriendo a la figura del "arrepentido" para reducir una eventual condena. La crisis tuvo lugar en días complejos para el Gobierno, el cual también atraviesa un traspié judicial del Ministerio de Salud por el fentanilo contaminado y el avance de la creación de una comisión investigadora en diputados por el Caso $LIBRA.

