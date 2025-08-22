Con el Decreto 601/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el nombramiento de Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La decisión se tomó luego del desplazamiento de Diego Spagnuolo, en medio del escándalo por los audios sobre supuestas coimas.

"Se dispone la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad por 180 días para investigar y reorganizar su gestión, asegurando transparencia y eficiencia en las prestaciones", señala el texto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

Vilches es secretario de Gestión Sanitaria y médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada. El nombre había sido adelantado este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni.

Los primeros audios conocidos describían una trama de corrupción donde estarían implicados Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. En un audio más reciente, Spagnuolo involucra a una tal "Victoria"... ¿Villarruel?.

Por el momento, más allá del cambio de funcionario, nungún integrente del Gobierno salió a desmentir los supuestos hechos.

LT