El abogado que denunció a Diego Spagnuolo explica la relación de la droguería con "Lule" y Martín Menem

En medio del escándalo por el presunto esquema de coimas revelado por Diego Spagnuolo, el abogado Gregorio Dalbón vinculó a Martín y Eduardo “Lule” Menem con la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina. “Robarle los medicamentos a los discapacitados es un acto vil nunca visto en la democracia”, afirmó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gregorio Dalbon es abogado y representante legal de la expresidenta Cristina Kirchner. También lo fue en el caso del ministro Aníbal Fernández por causas de calumnias. Es un profesional ecléctico que se dedica a diversas áreas del derecho: defensas políticas, lawfare, racismo, homicidios, derechos humanos, fútbol, AFA, abuso policial, Corte Internacional de los Derechos Humanos y Corte Penal Internacional. Ha denunciado al presidente Milei, a su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, y al asesor Eduardo Lule Menem, porque el renunciado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, los acusó de ser partícipes de un hecho de corrupción en torno a los contratos de provisión de medicamentos.

Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios donde se habla de coimas

El jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo que la Justicia tiene que decidir y que él no daba por cierto los audios de Spagnuolo. Ahora, si el Presidente lo despidió es porque los audios son ciertos, porque si hubiera dudas respecto de los audios no lo hubiese despedido. ¿Usted interpreta que el hecho de que se despida a Diego Spagnuolo es un reconocimiento de que los audios son verdaderos? ¿Qué significa eso desde el punto de vista jurídico?

En principio pienso que si alguien descarta a un funcionario público luego de que ese funcionario público ponga en la voz de la sociedad actos de corrupción, lo que le están haciendo es un flaco favor a esa persona. Es decir, lo están poniendo directamente en el foco más importante de decir: “Acá está la corrupción, la sacamos del Gobierno”. Y me parece que ese es un error garrafal estratégicamente para lo que puede venir en la fase judicial porque Diego Spagnuolo no tiene más remedio que arrepentirse en la causa. Sería la mejor estrategia para él en virtud de que él es un funcionario público y que, en todo caso, si sabía que se robaba para Karina Milei y para Javier Milei a través de la Suizo Argentina, lo que tendría que haber hecho no era contarlo así, vox populi, sino la denuncia por ser funcionario público y por ser una obligación de un funcionario público. Cualquier hecho de corrupción debe ser denunciado a la Justicia, más allá del delito de encubrimiento.

Si los audios son correctos, ¿se convierte en una prueba difícil de poder encontrar una salida tanto para el Gobierno como para este funcionario?

Sí, los audios no fueron desmentidos y pasaron casi 24 horas o un poco más. La verdad es que salir ahora a decir frente a un fiscal o un juez que es inteligencia artificial y que esto es falso es algo que ningún juez ni ningún fiscal creería. Y realmente sí opino que no hay una estrategia. O sea, si hay una estrategia de negar los audios, va a ser estéril para la Justicia. El problema siempre es el mismo: es si el Poder Judicial quiere investigar al poder real de una vez por todas, mientras el poder real está ejerciendo la Presidencia y la secretaría de la Presidencia, como Karina Milei, la que está siempre recaudando a través de cada acto de corrupción de este Gobierno.

Pero me parece que el Presidente reconoce que los audios son verdaderos al despedir al funcionario. Y el funcionario, frente a eso que dijo, no queda otra alternativa que reconocer que mintió, o que cargue con toda la responsabilidad. Pero si no, me parece que no hay manera de que no se avance judicialmente, porque es casi in fraganti. ¿Cuál va a ser la estrategia a su juicio? Salvo que el Gobierno haya acordado con Spagnuolo que se haga responsable de lo que dijo y cargue entonces con toda la responsabilidad de eso, veo que es una mala estrategia incluso del Gobierno frente a la situación de corrupción como mecanismo de defensa. Incluso de solapamiento de la situación, porque lo coloca a Spagnuolo en la obligación de responder y contar más.

Sí, es que de hecho no tiene mucha más alternativa. Además, Spagnuolo en los audios manifiesta que tiene los WhatsApp de Karina Milei, ufanándose de esa situación, diciendo que estaba cubierto. Es decir, “si yo caigo, caen todos”. Me parece que realmente, si tienen intención de investigar una causa al poder real desde el Poder Judicial, creo que el hecho es in fraganti y delito. Es algo que se ve, se nota y, además, con algo que, desde el advenimiento de la democracia, es de lo más cruel que he visto.

Diego Spagnuolo fue removido por orden de Javier Milei de su cargo como titular de la Agencia de Discapacidad.

Es la corrupción en medicamentos para personas discapacitadas, no solamente motrices, sino a veces también personas que pueden parar un brote psicótico o una esquizofrenia. Es no tener el remedio y saber que la secretaría de la Presidencia se llevaba 800 mil dólares por mes, casi 10 millones al año. Hubo una denuncia previa en agosto de una asociación civil llamada Arco, que fue archivada. Ahora vino la que hicimos nosotros ayer. Realmente me parece que es muy cruel y esto es transversal. No es una cuestión política, porque cualquiera puede tener un hijo discapacitado, un pariente discapacitado, y robarle los medicamentos a los discapacitados es un acto vil nunca visto en la democracia.

Más allá del tema moral y ético, quería aprovechar su expertise en el tema jurídico. ¿Qué imagina usted que podría suceder? ¿Que el dueño de la droguería Suizo Argentina diga que es mentira lo que dice el Spagnuolo? Porque para que haya corrupción tiene que haber alguien del sector privado que le paga a alguien del sector público. Recuerdo cuando en Brasil con Lava Jato, el tema era primero juzgar al del privado para que confesara y luego llegara al público. O sea, que el dueño de esta droguería dijera que nunca pagó una coima. A partir de allí, el señor Spagnuolo tendría que sumar pruebas, porque si no quedaría él como enjuiciado.

En principio, es cierto que cualquiera puede tener derecho a defensa de juicio, como Eduardo Kovalivker, que es el dueño de la droguería Suizo Argentina. Hay algunas situaciones que son comprobables, como la trazabilidad del dinero y la trazabilidad de las visitas que tiene en la entrada a su casa de Nordelta y las personas que han entrado. Eso se puede investigar desde agosto del año pasado. Es decir, hay tela para investigar respecto de estas situaciones.

No creo que el hilo se corte por lo más delgado. Yo creo que esto es algo desde el advenimiento de la democracia, y no hablo desde el punto de vista moral y ético. Desde el punto de vista jurídico, este es un acto realmente que puede llegar a constituir una asociación ilícita en base a que se viene trasladando el delito continuado, por cuanto esta droguería está haciendo negocios con los Menem -Lule en este caso-, y también lo hacía con Martín Menem con una barrita de cereal desde hace mucho tiempo, a través de retornos. Y esto, simplemente es una cuestión de investigación.

Si se puede investigar, hacer una trazabilidad y, por ejemplo, hoy mismo secuestrar el teléfono donde dice el mismo Spagnuolo que tiene los chats de Karina Milei, me parece que estaríamos cerca de ver un análisis y de poder ir a una indagatoria, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista jurídico. Debería haber un acto de defensa de todos los involucrados para que por lo menos le den explicaciones a la sociedad si es o no que realmente se están quedando con retornos de los medicamentos de las personas más vulnerables de la Argentina. Este es mi parecer, y por eso hice la denuncia, que ahora está en manos del fiscal.

La advertencia de Alejandro Fantino a Diego Spagnuolo sobre Lule Menem: "No te dejes usar"

Con ánimo didáctico para entender cómo va a ir derivando la defensa frente a este hecho?, ¿qué le diría usted si fuera el abogado de Spagnuolo? ¿Qué tendrían que hacer Spagnuolo y el dueño de la droguería Suizo Argentina? Imagino que Kovalivker debería decir que nunca le pagó a nadie ¿Es correcto eso?

Jorge, ¿usted podría ponerse del lado de la dictadura militar?

Pero usted es abogado. Como usted dice, todo el mundo tiene derecho de defensa. Usted es abogado de oficio.

No, no soy abogado de oficio. Soy abogado particular. Jamás en mi vida defendí a una persona inmersa en corrupción. Jamás. No me podría poner de ninguna manera del lado de ellos, ni le podría brindar a usted un asesoramiento respecto de lo que es defender un delincuente, porque en 37 años de carrera jamás defendí un delincuente. No sé cómo haría, no sé qué le diría, porque desconozco la asesoría de una persona que ha cometido delito, porque no lo he hecho nunca.

Le cambio el planteo. Como abogado en este caso que hace la denuncia, ¿qué imagina que va a hacer la otra parte para usted prepararse a responder a lo que ellos van a hacer? Estoy tratando de imaginar cómo va a evolucionar.

Entiendo, pero estamos imaginando dentro de una cuestión que es inimaginable, que es quitarle los medicamentos a los discapacitados. Yo lo único que pienso es qué imagino yo que hará el fiscal. ¿Está allanando ya a la droguería Suizo Argentina? ¿Está secuestrando los celulares para poder comprobar y llamar a indagatoria? Esta corrupción espantosa es de lo más vil que viene desde el advenimiento de la democracia porque es con medicamentos para discapacitados. Me pregunto si los fiscales estarán investigando. Sobre qué van a hacer cuando los involucrados lleguen a indagatoria, ahí yo no lo puedo ayudar, pero porque no tengo expertiz en defender delincuentes.

Mi deseo era simplemente tratar de encontrar los antídotos frente a una defensa de un acto de corrupción, adelantándose en las jugadas, Obviamente comparto con usted el deseo de que las pruebas emerjan y se pueda llegar a las condenas.

Eso se puede contestar cuando haya abogados defensores del otro lado. Usted puede bien hablar con ellos y ahí se va a dar cuenta usted si son estériles o si son fuertes algunos argumentos que le puedan dar. Pero realmente el legítimo derecho de defensa en juicio con actos de corrupción no pertenece a mi estudio ni pertenece a mi persona. Es muy importante para mí hablar con conocimiento de causa y no hablar simplemente en una imaginación.

La conjetura es propia del periodismo…

Tomando un café yo le puedo decir miles de cosas, pero si estamos hablando para una sociedad y para un público, yo debo decirle que mi expertise no puede mostrar absolutamente nada que no haya hecho, y que no tenga yo dentro de mi expertiz y mi experiencia en 37 años de abogado. No lo he hecho nunca.

Pocas veces vi algo así, con ese nivel de contundencia en esa grabación, dicho por el funcionario a cargo. Llevo más de 40 años y no recuerdo un caso así, tan contundente, en el que el funcionario a cargo del organismo directamente dice que habló con el Presidente. Le digo con toda sinceridad, quedé pasmado, y por eso trato de imaginar una posible defensa. Más allá del deseo de investigar quién tiene el Poder Ejecutivo en cada momento, me da la sensación de que en este caso no hay mucho mecanismo de defensa. Pero a lo mejor me estoy equivocando.

No, estamos de acuerdo. Dentro de lo que es el sentido común, hablando como si estuviéramos mirando los dos de afuera y no yo como denunciante, la verdad es que no hay mucha defensa para quien dice que le mandaban el 8% a Karina Milei de coima, que son 800 mil dólares por mes, y que el 1% se lo repartían en la operatividad. Es decir, está grabado eso y no está negada la grabación. Como bien usted dice, cualquier persona con sentido común y no jurídico imagina lo mismo que usted: que Spagnuolo no tiene mucha defensa.

Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem son implicados en los audios como presuntos responsables del esquema de coimas por la compra de medicamentos.

Claudio Mardones: Y además se suma que Diego Spagnuolo es abogado, que además tiene una relación de confianza con el presidente Javier Milei. En ese contexto, sus palabras abren una serie de interrogantes mucho más grandes todavía. En términos de la ruta del dinero, algunos dicen que tiene mucho peso el hecho de las denuncias anteriores de la asociación civil, y esta que está haciendo usted. ¿Esto obliga al fiscal a tomar más medidas?

En primer lugar, es cierto lo que usted dice. Spagnuolo es abogado del presidente, además de ser abogado. Es más, conciliamos un juicio, yo defendiendo a un periodista y él habiéndolo querellado. No vale la pena el nombre, pero terminamos conciliando el tema para que no vaya a tribunales, con él atacando a un periodista por una cuestión de libertad de expresión. Me pareció lo más correcto que no vaya a juicio y terminó bien. Es decir, yo traté con Spagnuolo como abogado del presidente de la Nación.

Le quiero comentar algo que no muchos saben. La Asociación Civil Arco Social ya se comunicó conmigo para que la represente, que es la asociación civil que denunció en agosto algo parecido respecto de lo que fue Martín Menem en ese momento con unas barras de cereales y con unas situaciones que tenían que ver con corrupción respecto de la misma droguería. Esto es por si el fiscal Carlos Rívolo, que fue el que archivó la causa, se arrepiente de lo que hizo y comparte ahora con el fiscal Franco Picardi, y juntan las denuncias para que realmente esto llegue a buen puerto, que es simplemente que se investigue.

Como siempre digo, el principio de inocencia lo tienen todos hasta que quede firme. Entonces, me parece que en este caso todos tienen el principio de inocencia, pero por una vez en la vida lo único que le pido yo al Poder Judicial es que investigue al poder real. Porque la hermana de Milei y Javier Milei son dos marionetas de las personas que están debajo de ellos, que son los verdaderos artífices de la corrupción que está por debajo de lo que es lo más mísero que puede tener un ser humano, que es meterse con los medicamentos para personas que pueden tener un brote de esquizofrenia y que, si no lo tienen, es muy difícil controlar al paciente y llevarlo a un hospital.

Estamos hablando de algo que es transversal. Estamos hablando de algo que es muy, pero muy grave, y de un hecho de corrupción de un gobierno al que nadie se le anima. Fíjese usted que ningún diputado peronista, ningún senador peronista, ningún fiscal y ningún juez hizo la denuncia de oficio cuando se escucharon los audios. Entonces, también uno siente bastante soledad porque siempre uno tiene que sentarse a escribir para ver si la denuncia procede. Una asociación presentó una denuncia en agosto del año pasado y la causa fue archivada. Veremos si ahora con este impulso y con estos audios logramos llegar a tener un poquito de justicia. Un poquito de justicia, mínimamente una investigación.

Diputados: rechazaron el veto a la emergencia en discapacidad, pero el oficialismo logró blindar los aumentos a los jubilados

¿Podría contar de qué se tratan esos casos de la barrita de cereal que menciona?

Había en aquel momento una denuncia de una asociación civil llamada Arco, que es una asociación civil que denuncia hechos de corrupción. Lo venía haciendo con el gobierno de Alberto Fernández y también con el gobierno de Milei. Esa denuncia radicaba en la misma situación de retornos y de coimas respecto a la misma droguería, que sería la Suizo Argentina. El producto que estaría manipulado por Martín Menem eran unas barras de cereales que se hacían y que tenían sobreprecio, las cuales tenían hasta el monopolio en casi todos los gimnasios de venta. No estamos descubriendo nada nuevo.

¿Tenía algo que ver el Estado?

Sí, por supuesto. Siempre la relación de la coima era que Martín Menem, un funcionario público, estaba dentro de la misma sociedad que creaba y que hacía esas barritas y que obviamente, en las licitaciones, siempre ganaba la licitación de los Menem. Estaríamos recurriendo a decir algo que tiene que ver con lo mismo de siempre, que es si los Menem son corruptos o no.

“Spagnuolo recibió presiones de Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín, para avanzar con la contratación y posteriormente fue citado por Martín Menem a la Cámara de Diputados, quien explicitó la necesidad de la firma. Tras solicitar la información pública de las contrataciones, la respuesta fue evasiva. No brindó ningún tipo de información relacionada con las contrataciones realizadas por la droguería Suizo Argentina”, dice la denuncia.

Indica que el proveedor es Grupo EPIA SRL, control de plagas. Es decir, que también tenía una empresita para controlar las plagas. “Creatina, monohidrato masticable de frutilla, tabletas. Magic Grain sabor banana. Veggie Bar cacao, 10 unidades”, son los productos. Sobre este último punto, relata la asociación que “resulta por lo menos llamativo que, luego de conocerse las maniobras llevadas adelante por la familia Menem, ANDIS y la droguería Suizo Argentina, el portal FarmaOnline dio de baja las publicaciones relacionadas a la marca de la familia Menem, Gentech”.

¿Cuál es la relación de Menem con la droguería Suizo Argentina? ¿Ya había una relación ahí en las barritas entre Menem y la droguería?

Entiendo que sí, que obviamente están relacionadas. Y también están relacionadas con FarmaOnline.com, por lo que estoy mirando aquí. Sí, es lo mismo. Están relacionadas con exactamente los mismos. Y los productos están detallados.

Martín Menem fue denunciado por operar un esquema de corrupción y utilizar la agencia de discapacidad como vehículo para desviar fondos públicos.

Para entender: una empresa en la que participaba como accionista el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se asociaba con la droguería Suizo Argentina, o le compraba a la droguería Suizo Argentina. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Es para luego venderle al Estado?

Acá lo que se le está preguntando es determinar la vinculación entre la contratación millonaria realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad con la Suizo Argentina y los registros de ingreso de integrantes de la familia Kovalivker a la casa de Fernando Menem, en Nordelta. Esto lo estoy leyendo de la denuncia, que no tiene nadie, que acabamos de tener nosotros porque esta gente se me acercó a partir de la denuncia de ayer.

También menciona: "Revelan un esquema de corrupción operado por Martín Menem y Eduardo Lule Menem desde las más altas esferas de gobierno, utilizando la cartera de Diego Spagnuolo como vehículo para desviar fondos públicos que debían llegar a 1.5 millones de personas con discapacidad. Plantea serias dudas sobre la transparencia e integridad de las políticas de discapacidad en el país dirigidas a los sectores más vulnerables."

Y después dice: "La presente denuncia busca esclarecer el desvío de fondos públicos por un monto cercano a los 30.000 millones de pesos, a través de contrataciones directas y sin licitación, en beneficio de la empresa Suizo Argentina SA, vinculada a Martín y Eduardo Menem, y sin lugar a dudas a otros funcionarios del Gobierno". Esto es un poco lo que dice. Y el encuadre legal que le da esta asociación es el 173 inciso 7 y el 172, que tiene que ver también con la estafa al erario público.

Me quedo sin palabras. Me parece muy buena la acotación de Claudio Mardones porque es la misma droguería, y habiendo una denuncia anterior, hace más verosímil la denuncia actual del propio Spagnuolo.

No le creo que usted se quede sin palabras, pero le agradezco. Si usted se queda sin palabras, ¿qué hacemos con el periodismo, Jorge?

