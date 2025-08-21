Escándalo con los audios de Spagnuolo: el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno Nacional anunció este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que se filtraran supuestos audios de quien fuera su titular, Diego Spagnuolo, describiendo una trama de corrupción donde estarían implicados Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones. Fin", fue el mensaje que compartió Manuel Adorni.

En desarrollo...