jueves 21 de agosto de 2025
POLITICA
luego de echar al titular

Escándalo con los audios de Spagnuolo: el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

Según anunció el vocero Manuel Adorni, el interventor tendrá como primera misión "realizar una profunda auditoría en el área", luego de que se filtraran supuestos dichos del ex titular del organismo sobre manejos espurios donde se nombraba a Karina Milei.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo | Gobierno

El Gobierno Nacional anunció este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que se filtraran supuestos audios de quien fuera su titular, Diego Spagnuolo, describiendo una trama de corrupción donde estarían implicados Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones. Fin", fue el mensaje que compartió Manuel Adorni.

En desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota