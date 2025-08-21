La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, se sumó a la ola de críticas contra el Gobierno nacional a raíz del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La legisladora del PRO arremetió contra la gestión de Javier Milei y demandó explicaciones urgentes por las denuncias de presunto pago de coimas a laboratorios de medicamentos que operan con la agencia.

Brambilla afirmó que lo sucedido con Diego Spagnuolo, expresidente de la ANDIS, son "temas que el gobierno tiene que explicar, me parecen gravísimos".

La diputada correntina señaló que la presunta operatoria de sobornos involucra directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los legisladores Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.

Fuerte crítica a Karina Milei y acusaciones de falta de transparencia

En un tono contundente, Sofía Brambilla cuestionó la actitud de Karina Milei ante las acusaciones. La diputada comparó la velocidad con la que la hermana del Presidente salió a desmentir que un reloj fuera un Rolex con la supuesta lentitud para explicar una "denuncia por robo de medicamentos".

"Si la aterra mucho que la vinculen con hechos de corrupción o con relojes que no se justifica cómo podría tener, no va a salir a explicar semejante denuncia", sentenció la legisladora a radio Dos.

Brambilla reveló que su ausencia en la votación de la conformación de la Comisión Libra tuvo que ver directamente con este conflicto. La diputada consideró que hay una "jugada política de ataque del kirchnerismo", pero también reconoció que existen "cosas que el presidente y su equipo tienen que explicarle a la sociedad y no se las están explicando".

La legisladora, que ha sido crítica con el kirchnerismo, también apuntó contra el discurso oficialista que busca desviar la atención de las denuncias actuales: "Sí, los kirchneristas robaron, pero expliquen las denuncias que están teniendo, las situaciones confusas que están surgiendo con respecto a la transparencia de este gobierno".

Un escándalo que pone a prueba la transparencia del gobierno de Javier Milei

Las declaraciones de la diputada Sofía Brambilla no solo intensifican la presión sobre el Gobierno nacional por el escándalo en la ANDIS, sino que también ponen en el centro del debate la transparencia de la actual gestión.

Al exigir explicaciones sobre las presuntas irregularidades y al comparar la reacción oficial ante distintas denuncias, la legisladora de Corrientes busca que el gobierno responda por los hechos que la propia oposición comienza a denunciar.

La controversia, que involucra a funcionarios de alto perfil, promete seguir escalando y será un termómetro de la capacidad del oficialismo para enfrentar las acusaciones de corrupción.