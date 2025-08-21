Zdero logró frenar la Cláusula Gatillo en medio de un escándalo en la Legislatura chaqueña

La sesión legislativa de este miércoles en la Cámara de Diputados del Chaco se transformó en un verdadero ring político. Lo que comenzó como una discusión sobre la Ley de Cláusula Gatillo, impulsada por la oposición, para la actualización automática de salarios docentes terminó con acusaciones cruzadas, gritos en el recinto y la confirmación de que el Partido Justicialista atraviesa una nueva fractura.

La gran protagonista de la jornada fue la diputada Andrea Charole (CER), quien primero se negó a acompañar la moción para tratar el proyecto, generando enojo en su bloque, y luego cambió su voto en una segunda votación que permitió abrir el debate.

La escena dejó heridas internas expuestas: algunos legisladores del oficialismo denunciaban “aprietes” y presiones. El nombre de Charole quedó en el centro de la tormenta, y su decisión final, apoyar el archivo del proyecto, terminó por desatar la ruptura.

Del lado oficialista, al hablar de la iniciativa, se insistió en que la misma carecía de sustento financiero. “Nadie se opone a mejorar salarios, pero la Cláusula Gatillo es inviable en el marco de la crisis actual”, señaló el diputado Francisco Romero Castelán, defendiendo la postura del Ejecutivo.

El desenlace: archivo y caos

La votación final se produjo cerca de las dos de la tarde. Charole, que horas antes había habilitado el tratamiento, levantó la mano para archivar el proyecto. Su compañera de bloque, Griselda Ojeda, no ocultó la sorpresa e intentó evitarlo.

El resultado fue empate: 16 a 16. Allí intervino la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, quien con su doble voto anunció el archivo definitivo de la Cláusula Gatillo. El recinto estalló en gritos, cuestionamientos reglamentarios y denuncias de “gravedad institucional”.

El pase de facturas no se hizo esperar. Desde el justicialismo se acusó a Charole de “traición” y hasta se sugirió que fue “comprada” para volcar su voto. El exgobernador Jorge Capitanich habló de “maniobras para frenar un derecho de los trabajadores”. En tanto, desde el espacio CER, que responde a Gustavo Martínez, emitieron un comunicado respaldando la Cláusula Gatillo y aclararon que Charole “actuó por cuenta propia”