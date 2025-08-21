El presidente Javier Milei y su equipo de campaña preparan una foto con todos los candidatos nacionales para esta tarde en un máximo hermetismo.

El jefe de Estado se involucraría de esa manera de lleno en la campaña, lo que ya ha hecho con anterioridad. De hecho, el lunes estará con todos los candidatos nacionales de la provincia de Junín, luego de que se postergase la foto por problemas climáticos.

Encuentro con empresarios, temas de películas y reunión con Virginia Gallardo: así pasó Milei el mal trago de Diputados

Tras el escándalo y expulsión del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, La Libertad Avanza trabaja en el máximo hermetismo.

La foto se espera para horas de la tarde. 18 horas, pero no hay precisiones sobre la sede. Según trasciende, no sería en Casa Rosada y tampoco está claro si será en Olivos.

A la foto de hoy se sumaría una jornada de fotos "individuales" de los candidatos

Milei en el Council of América: "El kirchnerismo quiere "quebrar al Estado nacional"

Javier Milei cerró ante funcionarios y empresarios el Council of the Americas, la tradicional conferencia organizada en el país por AS/COA en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Y las elecciones tienen un lugar destacado en su presentación.

Javier Milei denunció que "el kirchnerismo" en el Congreso quiere "quebrar al Estado nacional"

En su discurso, el presidente criticó con dureza a la oposición que logró el rechazo al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, y acusó al kirchnerismo de haber “secuestrado” el Congreso de la Nación, durante su exposición en el Council de las Américas, que se celebró en el Hotel Alvear del barrio porteño de Recoleta. Y habló de fraude: "El kirchnerismo va a tirar todo ahí; no se olviden que se vota de una manera distinta y van a intentar todo tipo de fraude, el voto cadena, la urna embarazada, punteros comprándose directamente los colegios, no solo eso, sino que - además - el fraude moral que son las candidaturas testimoniales. Y todos los intendentes tirando el aparato. Es decir, que - para septiembre - vamos a estar viendo el techo del kirchnerismo.



La desvinculación de Spagnuolo, tras la difusión de audios

El presidente Javier Milei ordenó la salida de Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la difusión de audios en los que se lo escucharía referirse a pedidos de coimas en contratos con laboratorios y prestadores de servicios, en un contexto sensible por la causa por las muertes por fentanilo contaminado.



La decisión fue comunicada en la madrugada del jueves por la Vocería Presidencial, que señaló que se trató de una medida “preventiva” frente a “hechos de público conocimiento”.

En paralelo, se dispuso la intervención del organismo bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, hasta tanto se nombre a un nuevo responsable. Según el comunicado, la prioridad del Ejecutivo es “garantizar el normal y correcto funcionamiento” de la agencia.

