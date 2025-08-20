Mientras el Congreso le aplicaba un revés contundente al Gobierno rechazando el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo trató de mostrar actividad y poca preocupación por lo sucedido.

El presidente Javier Milei mantuvo reuniones de trabajo en su despacho. Recibió en Balcarce 50 al saliente CEO de Río Tinto Group, Jakob Stausholm, y al entrante Simon Trott. Luego se quedó en compañía de su hermana Karina para presenciar la fanfarria del cuerpo de Granaderos que comenzó a las 17.

Frente al salón de Héroes de Malvinas, el jefe de Estado y la Secretaria General de la Presidencia escucharon a lo largo de casi una hora temas de películas, comenzando por Rocky, Indiana Jones y Star Wars. También sonó la marcha de San Lorenzo. Antes de la finalización, se sumó Virginia Gallardo, la flamante candidata a diputada por La Libertad Avanza quien iba a mantener un cónclave con el líder del ejecutivo.

El resto de los funcionarios en Casa Rosada, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se mantuvo concentrado en su agenda laboral, sin prestar atención a los sucesos en el Parlamento. Algunas voces libertarias atinaron a decir que hay posibilidades de que se recurra a la Corte Suprema para declarar inválida la sesión en la que se aprobó la Emergencia en Discapacidad, una opción que el Ejecutivo estudió cuando se sancionó la ley pero que tiene dificultades, sin antecedentes positivos.

En los pasillos de Balcarce 50 circularon dos alfiles libertarios al tanto de los temas legales de la administración libertaria, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y la secretaria legal y técnica María Ibarzabal. Dos de los encargados de analizar los pasos a seguir tras el duro traspié.

El desenlace del Veto en Diputados

El rechazo al veto fue respaldado por 172 diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal, una decena de la UCR y hasta dos libertarios (Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro), en tanto que apenas 73 legisladores votaron a favor de la decisión presidencial.

Tras haber dado este paso firme, ahora la oposición tiene el desafío de ratificar el no al veto en el Senado para que la ley de emergencia Discapacidad entre en vigencia. Al tomar la palabra, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca ,recordó que "los derechos de discapacitados están consagrados en la Constitución”. “Cuando Milei ataca a los más vulnerables, tanto a personas con discapacidad como jubilados, decimos que es un cobarde al servicio del Fondo Monetario Internacional, porque para ellos sí hay plata”, lamentó el dirigente jujeño del PTS.

A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Victoria Borrego advirtió que “las acciones del Poder Ejecutivo están violando con la Constitución y Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

