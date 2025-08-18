Pamela David se disculpó con a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras el escándalo que desató por afirmar que la funcionaria tenía un reloj Rolex de 35 mil dólares. “Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error”, se rectificó la presentadora, tras ser advertida por la hermana del presidente de que la iba a denunciar por "calumnias e injurias" ante la Justicia.

“¿Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina?”, se preguntó por la mañana David en su programa. Sin embargo, el interrogante no duró mucho tiempo en suspenso, ya que rápidamente fue desmentido por Karina, quien realizó un descargo en redes y que además fue respaldada por su hermano. "A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”, alertó Javier Milei.

En su descargo, la hermana del jefe de Estado aseguró que el reloj que utiliza es de marca Grovana, de un valor aproximado al millón de pesos. “El reloj vale menos de US$ 1.000 y lo compré con el fruto de mi trabajo, mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, sostuvo.

El reloj Grovana de Karina Milei

“Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo”, afirmó la secretaria en X. “Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, agregó la funcionaria, sin dar mucho más detalle.

El pedido de disculpas de David y la respuesta de Karina: tensión y formalidad

Para esquivar conflictos legales, tras la respuesta de los hermanos Milei, Pamela David escribió en X: “Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo”.

Acto seguido, la hermana de Karina Milei le respondió en la misma red social y dijo esperar “la aclaración de mañana en el programa. Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto”.

“También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos dos años difamaste al presidente con mentiras, calumniando e injuriando sin parar, con el único objetivo de beneficiar políticamente a tus amigos. Por último, y no por ello menos importante, quiero destacar que todas las veces que operaste en favor de ellos, fue en perjuicio del pueblo argentino. Te mando un beso”, concluyó.

