“Tronco” Figliuolo, Virginia Gallardo, Porcel Jr, Karen Reichardt, el Turco García y otros famosos competirán en octubre

Como es habitual al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran público sorprenden al postularse para cargos y los comicios legislativos de este año no serán la excepción, ya que “Tronco” Figliuolo, Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Claudio “el Turco” García, Karen Reichardt, Carlos “el Loco” Enrique y Evelyn Von Brocke estarán en las boletas.

Figliuolo podría llegar al Congreso nacional si La Libertad Avanza realiza una buena elección en la provincia de Buenos Aires, dado que ocupa el puesto 11 de la lista encabezada por José Luis Espert. Se trata del socio en Neura del periodista Alejandro Fantino, quien semanas atrás entrevistó al presidente Javier Milei, que llegó al canal acompañado por su hermana y sus perros.

Karen Reichard ocupa el segundo puesto de la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, por encima de Diego Santilli. Actuó con atuendos reveladores en programas de televisión cómicos de principios de los noventa y fue tapa de la revista Playboy. Tiene un vínculo personal con el presidente Javier Milei.

Por su parte, la exvedette y columnista televisiva Virginia Gallardo será candidata de La Libertad Avanza en Corrientes. La exnovia de Ricardo Fort y bailarina es amiga del presidente Javier Milei, quien le dio clases de economía.

Por fuera del oficialismo nacional, también se presentará Jorge Porcel Junior, hijo del famoso humorista Jorge Porcel, quien aparece como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, que lleva a Marcelo Peretta a la cabeza.

El destacado exfutbolista Claudio “El Turco” García irá de candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Surgido en Huracán, alcanzó su pico de rendimiento a principios de los 90 en Racing, lo cual lo llevó a jugar en la Selección que dirigía Alfio Basile. Tras su retiro atravesó un período de consumos problemáticos, de lo cual logró recuperarse.

Además, Carlos Enrique, el lateral izquierdo en las décadas de los 80 y 90 en Independiente y River, hermano de Héctor “el Negro” Enrique, campeón del mundo en México 86, se postula en la votación bonaerense del 7 de septiembre para concejal de Lanús por el partido Somos.

Por último, Evely Von Brocke, quien cobró notoriedad y se hizo mediática tras su escandalosa separación con Fabián Doman, irá en la lista de candidatos a concejales de San Isidro por el partido del varias veces intendente Gustavo Posse, Acción Vecinal.

