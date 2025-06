La inesperada aparición de Javier Milei en el programa "El troncal de las mascotas", del canal de streaming Neura, sorprendió este domingo cuando llegó con su perro Conan, padre de sus otras cuatro mascotas bautizadas con nombres de economistas austríacos: Milton, Murray, Robert y Lucas. Acompañado por su hermana Karina Milei, quien llevó a su perro Thor, anunciaron una donación destinada a dos refugios de animales.

“Acá está Conan, ¿viste que es de verdad? Son buenitos, pero muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros sí”, explicó el primer mandatario, que llegó al lugar con un mameluco de YPF —el que suele usar cuando está con sus “hijitos de cuatro patas”—, al justificar el uso de correa.

Dejando de lado el foco en los animales, el líder libertario aprovechó el espacio para hablar sobre la actualidad política. Lo que el mandatario volvió a repetir, como dijo hace unos días en un acto por la campaña bonaerense, fue: “Quiero hacer a Argentina grande, y estamos teniendo el mejor gobierno de la historia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También, agregó: “Nos enfrentamos a un conjunto de soretes que no pueden aceptar que las cosas están saliendo bien, porque ellos necesitan que esto salga mal para que les vaya bien. Cuando le va mal al partido del Estado, le va bien a la gente. Y nosotros trabajamos para la gente, no para el partido del Estado”.

El líder libertario cuestionó a la oposición y aseguró: “El PBI crece un 5,8%, la pobreza baja al 31%, la indigencia al 7%, sacamos a 11 millones de personas de la pobreza, y ellos no muestran ningún dato”. Sostuvo que la oposición actúa con “mucha miserabilidad, bajeza, deseo de poder y esas cosas, pero solo saben obstruir y romper". Reiteró sus críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien llamó otra vez “Bobolof”, “pichón de Stalin” y “pigmeo maligno”. “Enfrente no tenés un rival, tenés un enemigo. Y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario", lanzó.

Seguido a eso, el mandatario contó un episodio que vivió en octubre del año pasado, cuando se enteró de hechos del Gobierno que derivaron en la salida de la entonces canciller, Diana Mondino, y la titular del ARCA, Florencia Misrahi. Esto ocurrió porque pasa mucho tiempo en las redes sociales, donde recibe muchas críticas.

“Te cuento cómo fue. Estaba revisando redes y apareció algo medio raro. Me escribió Lilia y me dijo: ‘Che, acaba de salir esto’. Llamé a Toto y le pregunté: ‘¿Y esto?’. Él lo verificó con la titular de AFIP. Entonces le dije: ‘Pará, esto es una trampa para que a esta gente le cobren impuestos. Eso va contra mi filosofía’. Le avisé que ya la había echado. Esa es la ventaja de que uno esté todo el tiempo en las redes, monitoreando lo que pasa”, recordó sobre el primer caso.

Acerca de Mondino, recordó que se enteró también por X (ex Twitter) que Argentina, en una votación en Naciones Unidas, no votó en sintonía con Israel y Estados Unidos. “Para mí, eso es inadmisible. Si estoy alineado con Estados Unidos e Israel, mi voto tiene que estar claro. Me enteré, lo confirmé con mi hermana y me dijo: ‘Sí, votó así’. Llamé a Guillermo Franco y le dije: ‘Echala’. ¿Me comprendés?”, contó.

Noticia en pleno desarrollo...