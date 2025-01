Javier Milei habló sobre la muerte de Jorge Lanata: el extraño vínculo que une a su perro Conan con el periodista

En una entrevista que reveló facetas personales y una relación singular con el periodista Jorge Lanata, el presidente Javier Milei explicó su silencio tras el fallecimiento del emblemático conductor. Además, compartió una historia desconocida que vincula al periodista con un momento crucial en su vida: el rescate de su perro Conan.

Consultado por Luis Majul en El Observador sobre por qué no emitió un mensaje público tras la muerte de Lanata, Milei fue tajante:

"Desde mi punto de vista, frente a esa situación, yo temía, y acerté, que cualquier opinión que se hiciera iba a ser llenada de manera miserable y, en esa miserabilidad, tener un manoseo de índole político."

El mandatario no esquivó la controversia sobre el legado de Lanata. Describió las luces y sombras del periodista, destacando su capacidad para transformar el periodismo en un show, pero también cuestionando aspectos de su influencia:

"Uno puede destacar cómo ha convertido el periodismo en un show, lo cual es una virtud. Uno puede cuestionar la creación de un ejército de zurdos que le contaminaron la cabeza a los argentinos o puede reivindicarlo en su última etapa, persiguiendo a los kirchneristas hasta abajo de la cama. Esa es mi opinión y nadie puede poner en duda eso."

Milei también hizo referencia a sus diferencias personales con Lanata, y aclaró que no pretendía compararlo con otras figuras:

"Si he tenido diferencias con él, es un problema mío. Y tampoco es la estupidez de compararlo con el hijo de remil puta (sic) de Ginés González García, que es corresponsable de una cuarentena que es un delito de lesa humanidad."

El presidente aprovechó para cuestionar al periodismo, por lo que calificó como una exigencia desmedida de opinión sobre el fallecimiento de Lanata. Contrastó esta situación con la poca repercusión que tuvo la muerte del cantante Leo Dan, ocurrida dos días después:

"Días después de que partió Lanata, partió Leo Dan y no veo que salieran a exigir que todo el mundo opine sobre eso. El problema lo tienen los periodistas que se creen el centro del mundo."

La desconocida anécdota de Javier Milei que une a su perro Conan con Jorge Lanata

El presidente de la Nación, Javier Milei, sorprendió en un giro inesperado con una anécdota personal que combina emociones, riesgo y un agradecimiento inesperado al periodista Jorge Lanata. Durante una entrevista, Milei relató cómo un episodio aparentemente trivial terminó marcando un punto crucial en su vida y en la de su amado perro Conan.

Con su habitual tono directo, Milei comenzó la narración con una frase que anticipaba lo inusual del relato: "Yo sé que tengo la vara de la sorpresa alta, pero esto créame que lo va a sorprender".

El presidente confesó que nunca le manifestó a Lanata el agradecimiento que siente hacia él, aunque aseguró: "Hay un motivo por el cual yo tengo un fuerte agradecimiento a Lanata, y él nunca lo supo. Lo sabe muy poca gente".

Para entender este peculiar vínculo, Milei llevó a su audiencia a una noche de domingo en la que se encontraba en la casa de sus padres en Devoto.

"Mi mamá me dijo: ‘¿Por qué no te quedás a ver a Lanata acá y después te vas para tu casa?’ Pero yo le respondí: ‘No, mejor me voy a mi casa. Tengo que levantarme temprano’", recordó. Aquella decisión aparentemente insignificante fue el inicio de una cadena de eventos que culminaron en una situación de vida o muerte.

Ya en su departamento en las Torres del Abasto, Milei se acomodó en el sillón junto a su perro Conan para ver el programa. Pero apenas comenzado el programa, algo fuera de lo común ocurrió. "De repente, una explosión. Pensé que habían censurado a Lanata" relató.

Lo que Milei interpretó como un acto de censura pronto tomó otra dimensión. "El aire estaba raro. No tengo olfato, pero empecé a sentir que algo no estaba bien". Fue entonces cuando Conan, su mastín inglés de 90 kilos, lo alertó: "Se fue al balcón, y yo lo seguí. Desde allí vi un revuelo de gente y entendí que había un incendio".

"O nos salvamos juntos o morimos juntos"

El incendio se había iniciado en el tercer piso, mientras que Milei se encontraba en el décimo. En ese momento crítico, el vínculo entre el presidente y su perro quedó sellado para siempre: "Le dije: ‘Conan, o nos salvamos juntos, o nos morimos juntos’. Increíblemente, se me pegó a la pierna, le puse la correa y bajamos por la escalera".

A pesar de la magnitud del siniestro, Milei logró descender con Conan en brazos. "Había vidrios en el camino y no quería que se lastimara. Lo llevé cargado hasta que estuve seguro de que podía caminar", relató.

Ya a salvo, Milei llamó de inmediato a su veterinario, el fallecido Miguel Durán. "Le dije: ‘Miguel, acá hay un incendio. Necesito que revises a Conan’". La clínica estaba a la vuelta, y el mandatario se apresuró a llevar a su perro. Pero la consulta dio un giro inesperado: "Miguel me revisó y dijo: ‘Conan está bien. El problema sos vos’. Estaba cianótico por el humo. Me dio oxígeno porque, literalmente, me estaba muriendo".

Al reflexionar sobre el episodio, Milei concluyó con una frase que encapsula el motivo de su agradecimiento a Lanata: "Si no hubiera estado viendo el programa, yo no habría vuelto a casa. Conan se habría quedado solo en medio del incendio, y habría sido terrible".

"Pude haber tenido muchas diferencias con Lanata, pero gracias a él, en uno de los momentos más importantes de mi vida, estaba donde tenía que estar", afirmó el presidente con tono emocionado.

