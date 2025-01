Un adiós a Lanata

Con la muerte de Jorge Lanata desaparece uno de los más grandes periodistas de nuestro país y la región latinoamericana. Habrá un antes y un después de Lanata en el periodismo argentino. Pocos periodistas dejaron tanto en archivo para estudiar e investigar en el universo comunicacional, con demasiados aciertos y quizá con algunos errores que pudieron haber existido y con los que cierto sector se molestó, como siempre sucede en estos casos. Ante cualquier denuncia periodística, con documentos, testimonios directos e información pura, los involucrados en los hechos y sus fanáticos nunca se hacen cargo de lo revelado y apuntan a denostar al mensajero. Y poco importa si esos aspectos develados son fondos públicos que se desviaron de arcas del Estado y no llegaron a los que más lo necesitan. Pero Lanata era una máquina de trabajar y de hacer. Y no estaba dispuesto a ceder ante algunas de esas reacciones, propias de un embanderamiento político que se veía afectado por lo que contaba.

Lanata era un periodista de raza. Exigente como pocos (como debía ser), frontal, innovador permanente y desafiante a la hora de imponer tapas e ideas periodísticas a desarrollar en cada uno de los productos que lideró. Con Lanata nos conocimos en 1985, cuando se incorporó a la sección The Posta Post de la revista mensual El Porteño y pasó a ser su editor. A mí me llevó el querido y recordado Marcelo Helfgot, que era algo así como el coordinador de esa sección en el mensuario que era manejado por una cooperativa de periodistas. Cada mes había que escribir de cosas del poder en Entre Ríos para esa sección, que era la más leída de la revista, y desde ahí surgió la idea de hacer el diario Página/12, que salió a la luz en mayo de 1987. Junto a su propietario, el empresario Fernando Sokolowicz, Lanata me convocó a principios de 1988 como corresponsal en Entre Ríos y fue un desafío muy fuerte. Me atendió en una oficina de reuniones, intercambiamos ideas y nos pusimos a laburar. “Vos hacé lo mismo que en El Porteño. Hay que decir cosas y denunciar al poder”, me acotó. De hecho, Rosario y Paraná fueron las primeras corresponsalías del diario. Y lo de Página/12 fue revolucionario y reconocido en el mundo. Llegar cada tanto a esa redacción del diario y encontrarse con Osvaldo Soriano, Horacio Verbitsky, con Pasquini Durán, Eduardo Aliverti o Miguel Bonasso, con quien entablamos una amistad de toda la vida, era algo muy fuerte en esos tiempos jóvenes en periodismo. También me encontré allí con amigos de los cuales nunca más me separé, como Miguel Rep o Ernesto Tenembaum, entre otros. O después, en la revista Veintiuno, con Reynald Sietecase (con quien nos conocíamos desde fines de los 80) y Andrés Klipphan. Aún no tenía 30 años en esa etapa inicial de Página/12 y temblaba cuando alguno de ellos me llamaba por teléfono fijo para pedirme tal o cual nota periodística. Y los diálogos con Lanata eran imperdibles. En especial cuando se instalaba los sábados en la redacción y hasta él mismo atendía el teléfono.

Fue también la antesala de la salida de la revista Análisis, en abril de 1990. De hecho, el fenómeno de Página/12 fue muy fuerte en toda la primera generación de periodistas del entonces semanario, en especial por las técnicas de periodismo de investigación que se habían empezado a desarrollar y a las que la opinión pública de Entre Ríos no estaba acostumbrada a leer. Y Lanata fue clave en toda esa historia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Incluso participó, en 1993, de las primeras charlas periodísticas organizadas por esta revista. La antigua sala del ex Banco Institucional Cooperativo se llenó de punta a punta esa única vez que vino a Paraná, hubo gente en la escalera y hasta escuchando desde la puerta de la peatonal San Martín, sobre lo que contaba Lanata de la realidad política encabezada por Carlos Menem por esos tiempos. Lanata estaba decidido a volver a Paraná, pero no pudo cumplir su promesa, en especial por sus problemas de salud.

Nunca se alejó de nosotros. Cada vez que había que informar sobre Entre Ríos, él sabía perfectamente que el equipo de Análisis estaba a su disposición y se trabajaron muchos temas para sus diferentes productos, como Veintiuno, Veintidós o Veintitrés, para el diario Crítica, Día D, Lanata sin filtro o en Periodismo para todos. Eso sí: controlaba cada detalle. Exigía precisiones de cada dato. Nada de otro mundo para los que conocíamos sus niveles de exigencia, que eran siempre una enseñanza. Y porque sabíamos que después de cada informe las presiones de los hombres del poder entrerriano las recibía Lanata. Jamás nos recriminó nada. Al contrario: siempre nos alentaba a pelear las situaciones y seguir denunciando la corrupción en esta zona, como respuesta a esos aprietes.

La muerte de Jorge Lanata era la noticia que no queríamos leer, pero todos o casi todos éramos conscientes de que el deterioro de su salud, después de tantos meses internado, iba a tener este triste desenlace. Por más que doliera su final, como sucede por estas horas.

Gracias, Jorge, por todo lo que le diste al periodismo argentino. Más allá de algunos cuestionamientos, sabemos que dejaste la vida por este oficio. Eso fue una gran enseñanza para todos y seguramente no será fácil suplir tu ausencia.

Jorge, ahora sí, descansa en paz.

*Director de Análisis y excorresponsal de Página/12 en Entre Ríos entre 1988 y 1996.

Extraído de https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2024/12/30/un-adios-lanata.