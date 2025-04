Paul Milgrom: “La tecnología en la última década ha contribuido a la polarización”

—Para introducir a la audiencia en el tema de su especialidad, ¿qué son las subastas, para qué sirven y qué tipos de subastas son las más comunes?

—Utilizo subastas para describir cualquier proceso de asignación de recursos que involucre precios. Las subastas se utilizan en múltiples ámbitos, como en la compraventa de bienes de consumo en sitios como eBay. Hay subastas que las empresas utilizan para adquirir bienes y servicios en las que intentan negociar calidad y precio, y esas subastas son más complicadas, porque no se trata solo de precio, porque también pueden involucrar calidad u otros atributos. Existen subastas que implican la asignación de grupos de bienes, de modo que, por ejemplo, en subastas de espectro radioeléctrico en Estados Unidos, una empresa podría o querría adquirir licencias que cubran varias áreas geográficas diferentes que le permitan elaborar un plan de negocios. Esa es una clase diferente de subastas donde las combinaciones de cosas importan. En realidad, hay dos formas de clasificarlas. Una es distinguir entre las subastas de oferta cerrada, donde usted hace una oferta o una lista deofertas una sola vez y el resultado se calcula a partir de eso, y las subastas dinámicas que tienen lugar en una serie de etapas. Las subastas dinámicas pueden implicar que los precios suban, como en las subastas de consumo ordinarias, o que bajen con el tiempo, como en las subastas holandesas de flores. Hay realmente una gran variedad de estos métodos que están en uso.

—Uno de los trabajos más significativos por el que usted y el profesor Wilson fueron galardonados con el Premio Nobel, fue el realizaron para la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), cuando este organismo decidió explorar el uso de subastas para asignar espectro para comunicaciones personales. Le pido que comparta con la audiencia de qué manera se asignaban antes de que se pusiera en práctica el modelo de subastas simultáneas de múltiples rondas, que usted y el profesor Wilson propusieron a la FCC, y cómo funcionan estas subastas.

—Hubo una especie de dos fases. Desde la fundación de la Comisión Federal de Comunicaciones, en algún momento a finales de finales de 1920 hasta 1993, no hubo subastas. Y al principio, la mayor parte de ese período de tiempo, había audiencias comparativas, lo que significaba que si usted tenía un uso que proponía para el espectro, y yo tenía un uso que proponía para el espectro, habría una audiencia en la que la Comisión sopesaría qué aplicación servía mejor al interés público. Por ejemplo, dirían: “Sabes, tú puedes fundar un canal de TV en Buenos Aires, y yo no”. No creo que esa fue-ra la decisión que se tomó. Pero lo que pasó fue que en los años 80, tuvimos la introducción de los teléfonos móviles y tuvimos pequeñas compañías telefónicas en todo el país que querían empezar a prestar servicios de telefonía móvil. Y con el tiempo hubo miles de solicitudes que superaron con creces la capacidad de la Comisión Federal de Comunicaciones para utilizar audiencias comparativas. Querían utilizar las subastas en ese entonces, pero hubo una lucha política al respecto. Y como resultado, terminaron usando una lotería por algunos años, donde si solicitabas una licencia, simplemente sacaban un nombre de un sombrero y decidían: “bueno, vamos a aceptar tu solicitud y no la de Joe”. Era algo aleatorio y no muy eficiente, lo que llevó a algunas personas a hacer un montón de dinero en una lotería dirigida, esencialmente, por el gobierno. Así que, en 1993, el Congreso autorizó a la Comisión Federal de Comunicaciones a utilizar subastas para vender los derechos del espectro al postor que estuviera dispuesto a ofrecer el valor más alto para el espectro. Y también recaudó dinero para el gobierno. Pero cuando decidieron hacer eso, hubo algunas complicaciones que llevaron a mi diseño original de la subasta. Había grandes empresas que querían crear redes nacionales. Había un montón de pequeñas empresas existentes que solo querían brindar servicio local en sus áreas. Y aún no sabíamos que los teléfonos móviles funcionarían de forma global, que se podrían llevar a todas partes. Al principio, se pensaba que sería algo local. Y era muy difícil decidir qué vender. ¿Debería venderse una licencia para todo el país, para la mitad del país, para los estados o para las ciudades? Así que el gobierno decidió vender todo junto para que los postores pudieran pujar por lo que quisieran. Y no estaban seguros de cómo hacerlo. Ahí es donde entró en juego la subasta simultánea de múltiples rondas. La gente podía pujar por todo simultáneamente, pero luego podían saber qué era caro y qué era barato, y podían seguir pujando para adquirir los paquetes de licencias que les resultaran más valiosos.

PREOCUPADO POR TRUMP. “Estoy muy preocupado por cómo el cambio climático puede empeorar los problemas para todos. Necesitaremos apoyarnos en la ciencia para encontrar soluciones a grandes problemas”. (FOTO SERGIO PIEMONTE)

—En el caso de esta subasta de incentivos que aplicó la FCC en 2017, transformó los medios de comunicación, al transferir la propiedad de las ondas de estaciones de televisión a los proveedores de datos, allanando el camino de la industria del streaming, ¿imaginaba en ese momento el impacto que tendría en la forma en que se modificaron los medios de comunicación y la forma en que nos informamos hoy en día?

—Mencioné mucho de eso. No fui el único que lo imaginó. El motivo de la subasta de incentivos, cuando Barack Obama fue elegido presidente de Estados Unidos, era que una de las dos principales prioridades técnicas era aumentar la disponibilidad del espectro radioeléctrico para estos nuevos servicios emergentes. Ya existía un enorme crecimiento en las comunicaciones inalámbricas y de datos cuando Obama fue elegido. Todos predecían el desarrollo de la tecnología y creían que habría muchas más comunicaciones de datos. No hay espectro disponible para ello. Necesitábamos liberar una parte del espectro televisivo, y el espectro televisivo se debe a que lo que había estado sucediendo antes de la subasta de incentivos era que más personas estaban usando cable o satélites en lugar de transmisiones locales por aire, y se sentía que el valor del espectro y de las transmisiones de televisión por aire estaba cayendo. El valor de los datos estaba aumentando. Y si queríamos facilitar este tipo de transición, necesitábamos un proceso. Y el problema era: ¿cuál debía ser el proceso? Era increíblemente complicado.

—¿Es habitual que surjan nuevos problemas y eso genere que se deban realizar ajustes entre la teoría y la práctica para generar nuevos formatos de subasta?

—Lo que ocurre en la teoría económica, y creo que en la teoría de muchos campos, es que es abstracta. Se supone que es general, que ofrece una visión amplia de lo que ocurre. Pero cuando estás resolviendo un problema específico, tienes que prestar atención a los detalles. En el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones, la interferencia del espectro radioeléctrico, nadie lo había tenido en cuenta en la teoría de la subasta. No puedo conectar tu estación y una estación vecina al mismo canal sin generar interferencias. Tuve que considerar las interferencias que podrían generarse al movernos. Tuvimos que tomar el espectro libre. Tuvimos que trasladar a algunas personas que transmitían en ciertos canales a otros. Tuvimos que hacerlo sin generar interferencias ni comprar espacio al mismo tiempo. Era un problema muy complejo, y nadie había analizado restricciones de tal complejidad antes.

—Dado que la tecnología ha exacerbado la polarización política por las redes sociales y las tendencias a los extremos ideológicos de parte de la población que en gran medida reciben noticias que los reconfortan y pronuncian su sesgo de confirmación, ¿podrá la tecnología con nuevas herramientas resolver los problemas que crea ella crea en este plano que debilitan la democracia y la convivencia pacífica entre los ciudadanos? ¿Cree que la tecnología puede resolver el problema de la tecnología?

—Estoy esperando las ideas para hacerlo. O sea, creo que muchos de nosotros entendemos exactamente lo que dices. La gente vive en lo que llamamos cámaras de eco. Solo escucha refuerzos para las opiniones que ya tiene. Sé que, por mi parte, me esfuerzo mucho por suscribirme a periódicos tanto de izquierda como de derecha para intentar, al menos, estar al tanto de las opiniones más inteligentes de ambos bandos. Hay gente inteligente en ambos bandos, pero necesitamos encontrar la manera de fomentar más comunicación de ese tipo. Creo que, actualmente, la primera versión de la tecnología nos ha llevado por mal camino, pero se están produciendo cambios. Es decir, sabemos que la IA está cambiando la forma en que las personas obtienen información. Y espero que algunos de mis colegas y algunos de mis brillantes estudiantes de Stanford tengan ideas para promover una visión más integral que debilite la cámara de resonancia, o incluso la elimine.

ENTENDIENDO EL MUNDO DE LAS SUBASTAS. “El motivo de la subasta de incentivos era que una de las dos principales prioridades técnicas era aumentar la disponibilidad del espectro radioeléctrico para los nuevos servicios emergentes”.

—Le pido que explique a nuestra audiencia por qué es importante el rol de las subastas en la gestión de recursos públicos.

—Desde el punto de vista de los recursos públicos, generalmente hay dos objetivos principales. Si se vende, uno de los objetivos es generar ingresos. Recuerdo que cuando trabajaba en la FCC, los republicanos, en particular, estaban muy interesados ​​en cuánto dinero se generaría. Y el otro objetivo es promover una mejor asignación de recursos, y de nuevo, ese caso específico relacionado con despejar las transmisiones de televisión. Pero si estás adquiriendo vacunas contra el covid-19, y quieres hacerlo al menor costo posible y que se distribuya correctamente a los grupos adecuados de personas, diseñas tu proceso de asignación de recursos para lograr los objetivos que te planteaste. Así que, como asesor, primero hablo con las personas sobre lo que intentan lograr y luego intento diseñar el proceso que promueva ese objetivo, que reduzca los costos de lo que compran, aumente los ingresos de lo que venden o mejore la asignación para beneficiar a las personas, o a los grupos favorecidos. Podría contarles más sobre esto, pero me detendré aquí.

—El mercado es un sistema de comunicación. En la época de la ex Unión Soviética, sin computadoras, el Ministerio de Planificación, Gozplan en ruso, hacía cálculos manualmente sobre las preferencias de la población simulando un mercado combinada con la capacidad de oferta que tenía su sistema de producción, pero nunca pudieron ser tan perfectos como el verdadero mercado, siempre llegaban tarde y acababan asignando más recursos y siendo ineficientes, ¿con los actuales recursos informáticos y computacionales actuales, podrían asignarse correctamente los incentivos para simular una herramienta virtual de comunicación entre la oferta y la demanda tan eficaz como el mercado? ¿O en un futuro próximo esto será posible?

—No lo creo. Todo esto es especulativo. Pero hay dos cosas importantes que están sucediendo tecnológicamente. Una es la capacidad informática, como has mencionado, y la otra es la comunicación, que va exactamente en la dirección opuesta. Y creo que esa es la fuerza más poderosa. Lo cierto es que se necesita una enorme cantidad de información para que todo funcione bien. Es decir, en tu propio negocio, si alguien está enfermo y necesitas sustituirlo, el planificador central no sabe quién es capaz de asumir un puesto u otro. Si una máquina se avería, el planificador central no sabe quién puede arreglarla ni qué se puede hacer mientras tanto. Toda esa información es local. Y lo que realmente se necesita es permitir que la gente local tome decisiones eficazmente para que se ajusten al plan en su conjunto. La comunicación está mejorando, lo que facilita cada vez más la gestión eficaz de un sistema al proporcionar la información necesaria. De hecho, puedo sentarme aquí si necesito saber algo, escribir una pregunta y obtener la información que creo que necesito para responder a mis preguntas. Creo que la tecnología está avanzando en la dirección opuesta a la que mencionas.

—¿Se podría decir que las corridas bancarias son una forma de subasta, no sé si decir ilegal pero que terminan generando crisis? ¿Podría su teoría ayudar a resolver el problema de las corridas bancarias?

—Ese es un problema diferente. De hecho, hace poco Phil Dibbig y Doug Diamond ganaron el Premio Nobel por su trabajo sobre los bancos, y con Ben Bernanke y la regulación bancaria. Y creo que tenemos una comprensión diferente, bastante distinta, de que las corridas bancarias son un problema de coordinación. Una vez que comienza una corrida, uno tiene un incentivo para participar porque no quiere ser el último en intentar retirar su dinero, eso es lo que ocurre en las corridas bancarias. Y el gobierno ayuda a prevenirlas asegurando los depósitos y dando confianza a los depositantes de que no necesitan participar en la corrida. Esa parece ser la forma más sensata de intentar prevenirlas.

—Una de sus especialidades es el mercado financiero ¿cuál es su visión sobre el mundo de las criptomonedas dentro del mercado financiero?

—Debo decir que las criptomonedas acabaron sorprendiéndome. Al principio, la demanda de criptomonedas procedía del sector delictivo, de personas que querían mantener en privado sus transacciones financieras. Y más tarde, resultó que la desconfianza en el gobierno, el deseo de privacidad para tener transacciones que no podían ser monitoreados, el deseo de tener dinero en una forma que no estuviera sujeto a que el gobierno imprimiera dinero e inflara su valor. Esas fueron las cosas que promovieron el desarrollo de la criptomoneda. Pero es muy costoso. Sabemos el consumo de energía que demanda el Bitcoin, utiliza una cantidad extremadamente grande de electricidad. Al igual que en las grandes ciudades, la cantidad de electricidad que se consume no genera un valor similar. Además, son vulnerables a ataques. Si se vuelven muy valiosas, pueden volverse más vulnerables a los ataques. Y realmente aún no está claro cuáles son los límites. Las criptomonedas tendrán que estar mejor protegidas y los gobiernos podrían decidir que necesitan ser reguladas debido a la parte criminal de la misma. No estoy seguro de cómo el equilibrio se encuentra en las cripromonedas. Soy un poco escéptico. Yo mismo tengo una inversión muy pequeña en criptodivisas.

—Háblenos del campo del diseño de mercados, que abarca esta visión de permitir a los economistas trabajar como “ingenieros” cuando el diseño puede mejorar el funcionamiento de mercados nuevos o existentes, que no funcionan correctamente con sus reglas de funcionamiento actuales.

—No se trata solo de que no funcionen correctamente, por cierto, sino de nuevos mercados para cosas que nunca antes se habían comercializado. En el diseño de mercados, interpretamos el mercado como algo más de lo que sus lectores probablemente anticiparán, al asignar órganos, niños a aulas o estudiantes a residencias. Esos también son problemas de asignación de recursos. No usamos dinero para esos problemas, pero eso es en gran medida parte del diseño del mercado. Intentamos averiguar cómo hacer un buen trabajo asignando esos recursos también. Quizás sepan, por ejemplo, que cuando navegan por la web, cada vez que ven un anuncio en un sitio web, se ha realizado una subasta en cuestión de milisegundos que coloca el anuncio más valioso en ese sitio, el anunciante que estaba dispuesto a pagar más por esa impresión. Tenemos nuevos mercados que se proponen para ‘cap and trade’ para limitar el daño ambiental y asignarlo. Tenemos nuevos mercados para la asignación de mano de obra donde las personas cualificadas pueden anunciar sus habilidades. Si necesitas que alguien te haga reparaciones en casa, puedes encontrar a alguien en internet. Tenemos plataformas de citas que también buscan conectar personas de forma adecuada. Todas son mercados nuevos, no se trata de mercados deficientes que deban mejorarse. Algunos de estos mercados ni siquiera existían antes. No existían métodos centralizados ni organizados para asignar estos recursos. Y funciona mucho mejor cuando podemos organizarlos.

LA EDUCACIÓN EN CRISIS. “Si Trump daña las universidades, y creo que aún no está claro cuánto daño causará, pero sin duda es una amenaza, eso me preocupa”. (FOTO SERGIO PIEMONTE)

—¿Qué piensa usted sobre las regulaciones en los mercados? ¿Funcionan, o son útiles en algunos mercados, y en otros no?

—Los tipos de regulación que son útiles definitivamente varían de un mercado a otro. Y son regulaciones que no solo impone el gobierno. Puedo dar un ejemplo en la publicidad en internet. A los editores les gusta que la gente puje por mostrar anuncios. Así es como recaudan dinero. Pero no les gusta ver spam, malware ni anuncios fraudulentos en sus sitios web. Eso los perjudica. Por eso crean regulaciones, crean filtros y crean reglas para intentar bloquearlos. Así, vemos una regulación exhaustiva incluso en mercados privados. Intentamos eliminar el fraude en los mercados financieros. La vulnerabilidad de los mercados a estos problemas varía. Algunos requieren más regulación, otros menos. Supongo que la pregunta principal no es si los mercados requieren regulación, sino si deberían hacerlo los gobiernos, o es mejor tener mercados privados que respondan a los problemas y desafíos específicos que enfrentan esos mercados individuales.

—Existe un conflicto entre dos teorías económicas. Los libertarios y los neoclásicos. Los libertarios, al menos en Argentina, el presidente Javier Milei, dice que no existen fallos de mercado. ¿Esa es una visión equivocada de los neoclásicos, que el mercado siempre es perfecto? ¿Usted cree que el mercado tiene fallas, o no?

—Ciertamente, tenemos ejemplos de mercados que fracasaron. Mencionaste el ejemplo anterior de las corridas bancarias. Eso es un problema. En esos mercados, las transacciones se realizaban libremente sin garantías gubernamentales. Solíamos tener problemas de corridas bancarias. Y, en general, esos problemas se solucionaron con la crisis bancaria de Silicon Valley aquí en Estados Unidos, hace un par de años. No se extendió. Ningún otro banco se vio perjudicado porque el gobierno intervino, e incluso aumentó las garantías más allá de lo prometido, para decir: queremos que la gente en Estados Unidos considere a los bancos seguros. Hay diferentes tipos de fallos en diferentes mercados. Algunos mercados funcionan bastante bien sin regulación. Pienso que el problema que preocupa o debería preocupar a los libertarios es real. La regulación excesiva puede ser perjudicial, puede impedir la innovación o que las personas participen en transacciones realmente beneficiosas a través de burócratas que no tienen ni idea de lo que ocurre entre las personas involucradas. Por lo tanto, necesitamos una política flexible, pero necesitamos regulación. Incluso cuando el gobierno no interviene, contamos con regulación privada, como ya he descrito, en relación con la publicidad en internet.

—Y otra cuestión relacionada con esto es si los monopolios son siempre malos, y si tienen una solución en el tiempo, o ¿es necesaria una regulación cuando hay monopolios en situación de abuso y control del mercado?

—Los monopolios son más complicados de lo que acaba de describir. A veces lo que no queremos es impedir la competencia de las empresas que quieren crecer. Ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos acciones antimonopolio contra Google, porque ha tenido una posición dominante en la búsqueda. Consiguió una posición dominante en la búsqueda, cuando comenzó como una de las pequeñas empresas de búsqueda. Tenía una tecnología de búsqueda mucho mejor y creció. Y si hubiera una ley que le impidiera crecer, no tendría incentivos para innovar. Es necesario que las empresas tengan éxito y crezcan, incluso si se acercan a los monopolios. Y hay que tener en cuenta que lo que rompe esos monopolios es la innovación. Por ejemplo, hoy en día, con la aparición de la IA, muchas personas están empezando a usar Anthropic, el chat GPT u otros sitios para realizar búsquedas, porque creen que las nuevas tecnologías son mejores. Lo que mantiene a estas empresas, lo que mantiene a los monopolistas alerta, es la posibilidad de competencia. Lo que hay que descartar, lo que hay que regular es lo que se llama monopolización. Y entiendo que el lenguaje puede confundir a la gente, porque parece que solo significa crear un monopolio. Pero lo que realmente significa legalmente, al menos aquí en Estados Unidos, son las acciones que se toman para obtener el control del mercado, que no se refieren a fijar precios más bajos o una mejor calidad, sino a bloquear o crear barreras, acciones que perjudican la competencia. Así que tenemos que asegurarnos de que la competencia es justa, que no se perjudique a la competencia. Y luego tenemos que permitir que la gente compita, aunque sus empresas crezcan como resultado de ello.

—Usted es uno de los fundadores de la empresa Auctionomics y presidente del Consejo de Administración, inventó la “subasta de asignación de Milgrom”, el diseño patentado que hace única a Auctionomics, ¿podría darnos un ejemplo de una aplicación práctica de este tipo de subasta?

—Sí, de hecho, la subasta de asignación de Milgrom, a la que te refieres, es muy similar a la subasta de mezcla de productos de Paul Klemperer. Paul es economista en Oxford, y en el Reino Unido, su subasta se utilizó para bonos del Tesoro, justo cuando yo intentaba que la mía se utilizara para bonos del Tesoro estadounidense durante la crisis financiera. Logró que el Banco Central del Reino Unido utilizara su diseño de subasta para ello. Y también he defendido el uso de mi subasta para determinadas materias primas agrícolas. En su mayor parte, se han resistido. No he tenido mucho éxito en la adopción de ese diseño.

—¿Es cierto que la idea de Auctionomics surgió a raíz de la crisis financiera de 2008, cuando usted habló con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el diseño de una subasta para vender activos en dificultades?

—Sí, de ahí surgió la subasta de cesión; fue mi diseño, que es básicamente el mismo que se había propuesto en el Reino Unido. El Reino Unido lo adoptó, Estados Unidos no. Pero era para vender activos en dificultades. Y sí, ese fue el primer diseño de subasta comercial que tuvimos. Hemos trabajado en muchos otros diseños comerciales posteriormente, aunque es en gran parte confidencial y no podré contarles mucho más al respecto.

—¿Le modificó su vida el hecho de haber ganado el Premio Nobel?

—Sabes, no pensé que me cambiaría la vida en absoluto. No planeaba ganar un premio, solo seguir haciendo el mismo trabajo. Pero tuvo un impacto mucho mayor del que pensaba. Es un premio muy famoso. Y cambia la forma en que la gente recibe mis ideas. En mi vida profesional, la gente está más dispuesta a escuchar. Especialmente fuera de la Academia, la gente piensa, ganó un Premio Nobel, tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Y cuando quiero hacer algo novedoso, diferente a lo que la gente creía, es mucho más probable que escuchen y adopten mis ideas. Así que descubrí que, profesionalmente, esto tiene un gran impacto en cómo me perciben, especialmente fuera del ámbito académico.

—Usted mencionó en otra entrevista que tener una hija le ayudó a darse cuenta de la discriminación de género que puede existir, incluso en el mundo académico, y que eso le sirvió de base para empezar a dedicarse a formar a más mujeres economistas. ¿Cree que existe una reacción en contra de las políticas de diversidad, equidad e inclusión?

—Bien, eso son dos partes. Permítame responderlas por separado. La primera parte no es tanto que me haya vuelto más consciente de la discriminación, sino que me di cuenta de que la enseñanza debía ser diferente. Que el tipo de cosas que fomentarían la participación de mis alumnos varones y de mis alumnas mujeres eran diferentes. Quiero pasar rápidamente a la segunda parte de su pregunta, pero empecé a cambiar mi forma de enseñar para que fuera más eficaz tanto para las mujeres como para los hombres. Y eso fue importante. Ha preguntado por la diversidad, la equidad y la inclusión. Como sabemos, y estoy seguro muchos de sus lectores saben, en los Estados Unidos, Donald Trump ha sido muy duro con eso. Eso no es lo que yo me veía haciendo. Lo que hago es intentar crear métodos de enseñanza que funcionen para todos. Quiero que triunfe un conjunto diverso de personas, pero no quiero hacerlo discriminando, haciendo que los demás tengan un peor desempeño. Quiero hacerlo mejorando a todos. Y para mí, lo que aprendí de la enseñanza de mi hija es que las cosas que funcionaron para ella y que funcionaron para mi hijo eran cosas diferentes. Y yo necesitaba tener un conjunto más amplio de herramientas para ayudar a todos a lograr lo que eran capaces de lograr. Yo tenía un objetivo muy diferente de los objetivos de la DEI.

—Usted trabaja con inteligencia artificial, utiliza algoritmos de aprendizaje automático para ejecutar simulaciones de subastas y determinar la mejor estrategia ¿Cuál es su visión sobre el poder de la inteligencia artificial? ¿Qué piensa de la utilización de la inteligencia artificial como herramienta para la eficiencia de la administración pública?

—La inteligencia artificial, tal y como la tenemos hoy en día, es bastante nueva. Solo hace unos pocos años que tenemos estos algoritmos de IA muy potentes. Y he encontrado formas efectivas de usarla en mi trabajo, tanto para investigar, encontrar información y resumirla, cuando hay millones de páginas de evidencia o información disponible. Para obtener resúmenes y averiguar qué está pasando, la inteligencia artificial puede hacerlo de maneras que antes no eran posibles. En cuanto a sus otros usos, depende de cómo siga desarrollándose. Ahora mismo, creo que es una herramienta valiosa para algunas personas. Ayuda a automatizar algunas actividades que todos realizamos. No me reemplaza. No creo que te reemplace, pero podría ayudarnos a ambos a recopilar y refinar información. Y veremos qué capacidades aporta en el futuro. No creo que lo sea todavía; bueno, hay algunos empleos que sin duda estarán amenazados en un futuro muy próximo. Hay muchos otros empleos que considero que están bien protegidos.

—¿Cree que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para lograr una mayor equidad social?

—Esa es una pregunta interesante que invita a la reflexión. Creo que primero creará más desigualdad. Es decir, quienes se benefician de su uso y quienes no lo hacen, probablemente serán grupos diferentes, y podrían verse aún más distanciados. A largo plazo, proporcionará una herramienta valiosa para todos. Beneficiará a un amplio espectro de personas, pero podría beneficiar a algunas más que a otras. Me sorprendería que no beneficiara a algunas más que a otras. Así que puede tener el efecto de mejorar el bienestar de algunos y, al mismo tiempo, aumentar la desigualdad. Creo que ambas cosas son posibles.

—¿Le preocupa el cambio climático y las catástrofes climáticas que parecen acelerarse cada vez más, como consecuencia del cambio climático?

—Absolutamente. Estoy muy preocupado. Por la pérdida de especies, por la pérdida de hábitats. Ahora mismo, ya tenemos en el mundo tremendas tensiones derivadas de las migraciones de personas, debido a guerras, etc. Pero cuando tengamos sequías o cambios en el clima y áreas que se vuelvan menos productivas y la gente quiera mudarse, eso solo va a empeorar. Estoy muy preocupado por cómo el cambio climático puede empeorar los problemas para todo tipo de personas, tanto para las personas directamente afectadas, como para los migrantes que llegan a lugares donde hay resistencia a la migración.

—¿Es cierto lo que escuché sobre que usted organiza barbacoas académicas en el jardín de su propia casa, junto con sus estudiantes universitarios y sus colegas?

—Sí, es totalmente cierto. Y es uno de mis secretos, cuando hablábamos de mi hija, creo que es uno de los secretos de mi éxito como asesor estudiantil. He intentado crear una comunidad. La razón por la que lo hago es que quiero que los estudiantes interactúen más entre sí de forma académica. Y quiero que me vean como alguien que los anima. Una de las cosas que sucede durante la investigación es que hay períodos de fracaso, cuando la investigación no va bien, y existe el riesgo de depresión. Esto es muy conocido entre los estudiantes de posgrado, el riesgo de que los estudiantes se depriman. Cuando tenemos una comunidad, hay otras personas con quien hablar, otras ideas, apoyo. Y también hay competencia donde la gente establece estándares y nadie quiere ser el peor del grupo. Todos mis estudiantes en Stanford aspiran a ser excelentes y ven lo que hacen los demás, lo que los inspira a hacer más. He tenido un gran éxito con los estudiantes que vienen y hay ambas cosas, hay barbacoas, es cierto, pero también hay seminarios en esas mismas reuniones donde intercambiamos ideas y luego nos sentamos, comemos juntos y hablamos juntos.

—¿Y qué mensaje les daría a los jóvenes de hoy en día, que están pensando en convertirse en científicos?

—¡Dios mío! Sin duda, tenemos muchísimos problemas que resolver en el mundo. Se pueden hacer grandes contribuciones en muchas áreas de la ciencia, y necesitaremos apoyarnos en la ciencia para encontrar soluciones a grandes problemas, como el cambio climático y la mejora de la asignación de recursos, que es lo que intento hacer, sobre todos los problemas emergentes que enfrentamos en el mundo. La ciencia nos ayudará a encontrar mejores soluciones para muchos de estos problemas: cultivos resistentes a la sequía y, quizás, maneras de limitar el daño climático. Están sucediendo muchas cosas y creo que es cuestión de ser optimistas y creativos. Mi optimismo sobre el futuro de la humanidad se basa en la idea de que los jóvenes asuman la tarea y comiencen a hacer muchas contribuciones que ayudarán a mitigar o eliminar estos problemas.

—¿Es usted personalmente optimista sobre el futuro de la humanidad?

—Bueno, mi optimismo se basa básicamente en los jóvenes. Busco nuevas ideas en ellos y trato de capacitarlos. A veces es deprimente ver las dificultades que enfrenta la humanidad y, al final, es posible que perdamos estas batallas. Pero si triunfamos, la esperanza nace del trabajo. Si te quedas sentado sin hacer nada, no hay esperanza. Hay que empezar por abordar el problema, y ​​es el trabajo que estamos haciendo, y el progreso que estamos logrando es lo que genera esperanza. Y por eso estoy trabajando con jóvenes con la esperanza de intentar capacitarlos para hacer cosas, que crearán esperanza para todos nosotros.

—Y profesor, hablando no de los jóvenes, sino de los mayores, ¿le preocupa que la tecnocracia de Silicon Valley se convierta en una nueva oligarquía?

—No he pasado mucho tiempo preocupándome, pero no pienso que eso sea un gran problema. Está claro que hemos tenido muchos períodos en nuestra historia en los que hemos tenido oligarquías. Y a veces han sido perjudiciales, pero también surgen nuevas ideas y necesitamos nuevas ideas. Y, cuando las nuevas ideas son influyentes, habrá gente que se resista. Así que todavía no estoy seguro sobre las oligarquías en Silicon Valley. Tengo mis ojos, mis oídos y mi mente abierta. Me preocupa un poco, pero también entiendo que las personas con ideas radicales podrían ser nuestra salvación. Así que no estoy seguro.

—Y profesor, ¿le preocupa la relación o la visión de Donald Trump con la ciencia y las universidades, en general?

—Absolutamente. Donald Trump considera a las universidades como sus enemigas y está tomando medidas que perjudican a las universidades, o al menos amenaza con tomar medidas perjudiciales. Vamos a ver exactamente cómo se desarrolla, las universidades, las investigaciones de las universidades son donde se basa gran parte de la ciencia. Si dejamos de hacer avances científicos... los avances científicos crean vacunas, crean alimentos resistentes a la sequía, y generan una economía que mejora la asignación de recursos, los métodos para abordar la movilidad intergeneracional y las evaluaciones de qué programas sociales son eficaces y cuáles no, necesitamos investigación para que todo eso guíe a la sociedad. Y si Trump daña las universidades, y creo que aún no está claro cuánto daño causará, pero sin duda es una amenaza, eso me preocupa.

—Permítame volver al principio de la entrevista porque estamos cerrando ahora con esta pregunta. ¿Percibe usted algún tipo de responsabilidad de la tecnología en el giro de la sociedad hacia la extrema derecha?

—No lo creo. Sí creo que la tecnología en la última década o dos ha contribuido a la polarización y eso es un problema. Pero creo que también se están produciendo cambios, que hacen que la gente conservadora se resista al cambio climático, la migración, el malestar de la gente por la migración, es una gran fuente de malestar en todo el mundo. Creo que, en Estados Unidos, y quizás en otros países, la DEI, la diversidad, equidad e inclusión, existe preocupación por las personas que perdieron sus trabajos, por ejemplo, en las minas de carbón. Esas otras comunidades afectadas también están preocupadas y piensan, ¿y nosotros? ¿Por qué nos preocupamos solo por las preferencias sexuales? O... ¿qué pasa con el resto de nosotros? Y creo que el gobierno ha hecho un mal trabajo al lidiar con el resto. Eso también es parte de la derecha, la gente se ha movido a la derecha porque piensan que la izquierda los ha abandonado. Así que creo que hay muchas razones, y creo que la izquierda necesita mejorar. Espero que lo haga, porque creo que la extrema derecha es muy peligrosa.

Producción: Sol Bacigalupo.