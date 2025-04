El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, salió al cruce de conceptos descalificatorios del presidente Javier Milei, en relación con la ley que obliga al Poder Ejecutivo a enviar los acuerdos de deuda externa al Congreso para su aprobación.

En su disertación en el marco de EFI 2025, Milei calificó sostuvo que en marzo de este año se tuvo que aprobar "esa estupidez de ley, que sacó el imbécil, incapaz e infradotado de Guzmán, que obliga, a tener que pasar un programa, del Fondo Monetario Internacional, por el Congreso. Es decir, el lugar donde están los degenerados fiscales".

Al respecto, Guzmán le respondió al presidente desde un posteo en su cuenta de X: "Se le escapa una cuestión básica: las leyes las aprueba el Congreso, no los ministros de Economía. El Poder Ejecutivo debería cumplir la ley, no eludirla, como hizo usted al endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, construyendo así un endeudamiento ilegítimo".

Entre números y descalificaciones, Milei lanzó 20 insultos en Expo EFI

"La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada casi por unanimidad por los representantes del pueblo y las provincias (el Congreso de la Nación), establece que todo programa con el FMI debe ser aprobado por una ley especial del Congreso (usted mismo dijo que iba a respetar la Ley y 4 días después cambió de parecer, pero no será hoy el día en que me explaye sobre su hipocresía)", agregó el ex titular de Hacienda durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El compromiso de la deuda

Guzmán explicó que "luego del desastre del endeudamiento externo de 2016-2019, resultó imperioso que exista una ley para que endeudar al país con el FMI en miles de millones USD no sea una decisión y un trámite express de un gobierno de turno, porque se daña enormemente al país y se compromete a las generaciones futuras. ¿Le suena?".

En este caso, Guzmán hace referencia a declaraciones de Javier Milei en 2019, quien había declarado que tomar deuda "no solo no es de liberal, sino que lo consideramos inmoral por implicar el robo a generaciones futuras".

Según el ex ministro del último gobierno kirchnerista, "la ley fue pensada e impulsada por gente que tiene un compromiso con la historia de nuestra patria. Usted, en cambio, tiene un compromiso con su propio ego. Gobierna para un show personal que lo aleja del interés nacional, mientras quienes están a su alrededor lo aplauden y lo llevan para donde quieren, en un camino anti-pueblo y anti-patria que terminará componiendo una de las páginas más tristes y patéticas de nuestra historia", concluyó el ex funcionario.

