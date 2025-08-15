La ex Playboy Karen Reichardt, candidata de Javier Milei en provincia de Buenos Aires

El cierre de listas para candidatos a diputados nacionales está previsto para este domingo 17 de agosto, según lo dispuesto por la Justicia Electoral. En estas horas, los partidos políticos negocian de manera intensa quiénes serán sus postulantes y qué lugar ocuparán en sus respectivas boletas.

En La Libertad Avanza, con la confirmación de José Luis Espert como primer candidato en la provincia de Buenos Aires, sorprendió la elección de quien lo secundará en la campaña bautizada “Kirchnerismo Nunca Más”.

Se trata de la ex actriz y modelo Karen Reichardt, reconocida sex symbol de la década del noventa, con participaciones en la tira “Brigada Cola”, protagonizada por Guillermo Francella, y en películas de corte erótico como “Despertar de pasiones”, estrenada en 1994 y dirigida por Omar Pini.

Karen Reichardt en 1989, a punto de iniciar su época dorada en los medios argentnos

La trama de aquel film giraba en torno a una mujer que filmaba a su esposo mientras la engañaba con su secretaria. Protagonizada por Luis Luque y Silvia Peyrou, el crítico de cine Axel Kuschevatsky la describió como: “completamente incongruente, caótica y muy divertida por inercia. Peyrou se deja violar por una patota. Toda una excusa para mostrar carne femenina”.

Karen Reichardt junto a Horacio Fontova en la década del 90

Reichardt encarnó a la perfección esa “carne femenina” que, durante la presidencia de Carlos Menem, brilló sin tapujos ni remordimientos morales. Es recordada su producción junto a María Fernanda Callejón para la tapa de la edición argentina de la icónica revista Playboy.

La explosiva tapa de Karen Reichardt y María Fernanda Callejón en Playboy en 1992

Ya en los 2000, Karen condujo “Fanáticas”, un programa de cable en el que mujeres hinchas de los grandes clubes del fútbol argentino “analizaban” los partidos. Ella representaba a River Plate.

Karen Reichardt: la acompañante de José Luis Espert en las elecciones 2025

Actualmente, con 56 años, Karen Reichardt conduce un programa en la Televisión Pública enfocado en otra de sus pasiones: el amor por los animales. El ciclo, titulado “Amores Perros”, se emite desde el 12 de abril de 2025, todos los sábados de 13:00 a 15:00 horas. Presenta historias de perros y gatos y promueve la adopción responsable.

Karen Reichardt publicó una foto con Javier Milei en su cuenta de Instagram

Sobre el programa, Reichardt afirma que no recibe fondos estatales para su producción: “Es increíble, con esto de que Javier Milei va a sacar los subsidios a las productoras y las pautas publicitarias, cómo saltaron todos. Yo produje durante ocho años ‘Fanáticas’, sin subsidio del Estado. Produje ‘Amores perros’ y desfiles, y jamás el Estado me dio un centavo. Todo con la mía y con auspiciantes".

En su cuenta de Instagram, con más de 132 mil seguidores, publica contenido relacionado con mascotas, pero también posteos en los que apoya las ideas liberales del presidente Javier Milei. Además, invita a fiscalizar para La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre de 2025.

El apoyo de Karen Reichardt a La Libertad Avanza en su cuenta de Instagram

El avance de los íconos sexuales en las listas de La Libertad Avanza

La sorpresiva candidatura de Reichardt se suma a la postulación de otra sex symbol de los medios argentinos: Virginia Gallardo, en la provincia de Corrientes.

El candidato a gobernador del partido libertario en esa provincia, Lisandro Almirón, confirmó que la vedette y panelista se incorporaría a la lista de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas en el territorio mesopotámico.

"Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. En ese sentido, no solamente tiene visibilidad, sino que además ha defendido en varias oportunidades con argumentos muy sólidos al Gobierno”, destacó Almirón sobre la exnovia de Ricardo Fort.

Virginia Gallardo se sumó a La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes

Gallardo tuvo un reciente cameo en la serie “Menem”, donde en el primer capítulo interpretó a una vedette con gran parecido a Amalia “Yuyito” González, reconocida amante del mandatario riojano en los noventa.

A lo largo de su carrera mediática, Virginia Gallardo se desempeñó como bailarina y actriz, pero también estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste. Ese interés, poco conocido, la acercó a Javier Milei, con quien incluso tomó clases particulares.

“Milei empezó yendo como invitado a Polémica y más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo”, relató Gallardo en diversas entrevistas.

Curiosamente, o no tanto, en las próximas elecciones, La Libertad Avanza parece recuperar una de las estrategias políticas más emblemáticas de la era dorada del menemismo: sumar famosos como candidatos en sus listas.

