El candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, generó un fuerte impacto político al confirmar que están en negociaciones para que Virginia Gallardo sea candidata a diputada nacional en los comicios del 26 de octubre.

El líder libertario destacó la militancia de la vedette correntina a favor de las ideas del presidente Javier Milei y la consideró una figura que "puede sumar" al espacio.

Aunque la decisión final se tomará antes del cierre de listas el 17 de agosto, Almirón dejó en claro que la posibilidad de que Gallardo sea candidata es real.

"Todavía faltan unos días, creo que el 17 cerramos la lista y tenemos varios candidatos muy buenos, cada uno con su característica", afirmó el candidato en declaraciones a radio Sudamericana, sin dejar de destacar la importancia mediática de la artista.

Campaña y críticas: de la renovación al descontento con la gestión

En un recorrido por la actividad de su campaña, Lisandro Almirón detalló que visitaron localidades como San Carlos, Colonia Liebig, Virasoro, Santo Tomé, La Cruz, Alvear, Paso de los Libres, Monte Caseros y Mocoretá.

En todas ellas, aseguró, encontró "mucha gente joven" y una "renovación de la estructura política" que no se hubiera dado sin la irrupción de LLA.

El candidato criticó duramente la gestión provincial, señalando que la gente percibe el "hartazgo" y el "descontento" con un gobierno que, según él, intenta "maquillar" los problemas.

Elecciones nacionales: Vamos Corrientes y LLA van por separado y se acentúan las diferencias entre la Provincia y el gobierno de Milei

Almirón enumeró varias instituciones en "etapa de crisis" como el IPS, el IOSCOR, el Tribunal de Cuentas, y el Banco de Corrientes, sugiriendo un "cambio de raíz".

Además, denunció el uso de los recursos del Estado para hacer campaña, una "mala costumbre" que, de llegar a la gobernación, se compromete a cambiar.

Alerta electoral y el camino a la fiscalización

En un contexto de alta tensión electoral, Lisandro Almirón manifestó su preocupación por la transparencia de los comicios del 31 de agosto.

Aseguró que en las redes sociales se están instalando ideas de que la elección no será transparente y que, por eso, solicitarán "a la justicia federal los veedores necesarios como para que esto sea transparente".

Elecciones en Corrientes: Javier Milei respaldó a Lisandro Almirón y difundió la boleta oficial de LLA

El candidato de LLA hizo un llamado a los ciudadanos a participar, a sumarse a la fiscalización y a "defender las instituciones" como un pilar fundamental de la democracia.

La apuesta mediática de LLA y la crítica al estatus quo en Corrientes

La posible candidatura de Virginia Gallardo no solo representa una jugada audaz por parte de La Libertad Avanza en Corrientes, sino que también consolida una estrategia de campaña que busca combinar la política tradicional con figuras del espectáculo que tienen afinidad con el presidente Javier Milei.

Por su parte, Almirón quiere posicionarse como el candidato que quiere romper con el "mal manejo del Estado" y las "malas costumbres" del actual gobierno, mientras capitaliza el descontento de un electorado que, según él, pide un "cambio de raíz".