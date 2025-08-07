El mapa electoral de Corrientes para las elecciones nacionales del 26 de octubre ya está definido, con la inscripción de cuatro alianzas principales que competirán por tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Este panorama confirma el enfriamiento en la relación entre el gobierno provincial y el nacional, que a diferencia de otros distritos, no lograron un acuerdo electoral.

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes informó que, para garantizar un proceso sin contratiempos, se prorrogó el plazo de presentación hasta este viernes a las 9 de la mañana.

Elecciones en Corrientes: Javier Milei respaldó a Lisandro Almirón y difundió la boleta oficial de LLA

Esta medida busca evitar posibles colapsos en el sistema informático de la Cámara Nacional Electoral, ya que todas las provincias del país debían cerrar sus alianzas en la misma plataforma.

Las cuatro alianzas que competirán por diputados nacionales

El escenario electoral en Corrientes presenta una clara fragmentación, con los siguientes frentes:

Vamos Corrientes : La alianza que nuclea al gobierno provincial, y que llevará su propia lista de candidatos a diputados nacionales .

La Libertad Avanza (LLA) : El espacio del presidente Javier Milei , que competirá con su lista propia en la provincia, confirmando que no hubo un acuerdo con el oficialismo local, como ya sucedió para las elecciones provinciales.

Fuerza Patria : La alianza que agrupa a los partidos peronistas y afines, que buscará consolidar su representación en el Congreso.

Corrientes nos Une: El espacio liderado por el exgobernador Ricardo Colombi, que competirá con candidatos propios. Esta alianza, que en un principio se conocía como ECO, cambia de nombre para esta contienda nacional.

La falta de una alianza unificada entre la provincia y el gobierno nacional se destaca como el principal quiebre en la política local, a diferencia de lo ocurrido en distritos como Chaco, donde sí hubo un acuerdo entre el radicalismo y el espacio libertario.

Ex gobernador de Chaco denunció que emisarios de Capitanich intentaron bajar su candidatura

Fragmentación y tensión en para las elecciones nacionales

La inscripción de cuatro alianzas distintas para las elecciones nacionales de octubre en Corrientes no solo evidencia la complejidad del escenario político provincial, sino que también subraya la ruptura electoral entre el oficialismo local y el gobierno de Javier Milei.

Esta fragmentación garantiza una disputa reñida por las tres bancas de diputados, en un contexto de tensiones políticas.

La presencia de la alianza de Ricardo Colombi y el frente peronista añade una capa de competencia que hará de esta elección un verdadero termómetro de las fuerzas políticas en la provincia.