La campaña electoral en la provincia de Corrientes recibió un nuevo impulso desde la esfera nacional. El presidente Javier Milei ratificó su respaldo a la fórmula de La Libertad Avanza para la gobernación, integrada por Lisandro Almirón y Evelyn Karsten.

El apoyo fue explícito y se manifestó a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), donde el mandatario compartió publicaciones que validan la candidatura local.

La primera publicación que reposteó el presidente fue un mensaje del diputado José Luis Espert que sentenciaba: "Lisandro Almirón es Javier Milei. Fin".

Horas después, Milei replicó la boleta oficializada por la Junta Electoral de Corrientes que había sido publicada por la cuenta oficial de LLA en la provincia. Este gesto se interpreta como una clara señal política de que Almirón representa el proyecto nacional en territorio correntino.

El "León Correntino" recibe apoyo clave de LLA a nivel nacional

El apoyo presidencial no fue el único. Lisandro Almirón, quien es diputado nacional, participó en Buenos Aires de una cena con referentes de La Libertad Avanza, donde todos los legisladores nacionales del espacio ratificaron su respaldo a su postulación.

El diputado José Luis Espert, por ejemplo, también había publicado y Milei reposteado: “Lisandro Almirón es Javier Milei en Corrientes”. Este espaldarazo busca fortalecer la figura de Almirón como el principal representante del ideario libertario en la provincia.

Boletas oficializadas y propuesta de "cambio profundo"

En paralelo al apoyo presidencial, la Justicia Electoral de Corrientes oficializó la boleta de La Libertad Avanza para las elecciones provinciales y municipales del próximo 31 de agosto.

La lista, identificada con el número 196, lleva como candidatos a Lisandro Almirón para gobernador y a Evelyn Karsten como vicegobernadora. También se oficializó una extensa lista de candidatos a senadores y diputados provinciales, con conocidos referentes del espacio.

Tras la confirmación de la boleta, Almirón se manifestó entusiasmado: “Estamos listos para transformar Corrientes en una provincia donde se respete la libertad, se cuide el esfuerzo del contribuyente y se ponga fin a los privilegios políticos”.

El candidato afirmó que su espacio es “la representación del cambio profundo que necesita esta provincia”.

La alianza nacional-provincial de La Libertad Avanza tensa la recta final de la campaña

El explícito apoyo de Javier Milei y el bloque de La Libertad Avanza a la candidatura de Lisandro Almirón en Corrientes afianzan su posicionamiento como una de las principales alternativas opositoras en la provincia.

Con las boletas oficializadas y un mensaje de "cambio profundo", el espacio busca capitalizar la tracción del liderazgo nacional para las elecciones del 31 de agosto.

Este respaldo directo desde la cúspide del poder nacional no solo otorga visibilidad a la campaña de Almirón y Karsten, sino que también intensifica la disputa política en la recta final, prometiendo un cierre de campaña marcado por la fuerte presencia del ideario libertario en el interior provincial.