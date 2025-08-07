Ex gobernador de Chaco denunció que emisarios de Capitanich intentaron bajar su candidatura

En plena cuenta regresiva para el cierre de alianzas de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, Juan Carlos Bacileff Ivanoff reapareció en escena con una fuerte definición política: confirmó que será candidato por el Frente Integrador y acusó al exgobernador Jorge Capitanich de intentar bloquear su participación con propuestas de poder partidario a cambio.

“Hubo promesas, propuestas y hasta ofrecimientos concretos para que me baje”, denunció Bacileff en distintos medios de Chaco. Entre esas propuestas, afirmó, figuraban la presidencia del PJ chaqueño y la promesa de una eventual candidatura a gobernador para su hijo Darío en 2027.

El exmandatario provincial sostuvo que su lista ya está definida y será oficializada el 17 de agosto, cuando vence el plazo para la presentación de candidaturas. Además, reafirmó que su espacio no sellará acuerdos con partidos, sino que avanzará con lo que denominó “alianzas programáticas con dirigentes de distintos sectores políticos”.

“No tenemos acuerdo con ninguno de los 31 partidos con personería federal en Chaco. Nuestra alianza es con personas, no con sellos”, explicó en declaraciones a Radio Libertad.

De esta manera, Bacileff Ivanoff encabezará la boleta junto a César Picón, sin alianzas formales, tal como lo viene haciendo desde 2019, cuando el Frente Integrador comenzó a competir como fuerza propia.

El exgobernador también reconoció que en las últimas semanas se reunió con dirigentes de espacios como Unir, liderado por Luis Cabrera, y el PRO, representado en Chaco por Patricio Amarilla. Sin embargo, descartó una integración directa: “No sumamos estructuras partidarias, apostamos a coincidencias en proyectos concretos”.

Las declaraciones de Bacileff se produjeron horas antes del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas, en un escenario donde los principales frentes electorales definen sus estrategias para disputar tres bancas en el Senado y cuatro en Diputados.