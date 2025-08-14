Quiénes son los "8 indestructibles" de Javier Milei y qué dijeron en su presentación como candidatos bonaerenses

En un acto colmado de militancia libertaria en el Club Atenas de La Plata, Javier Milei presentó este jueves a los ocho candidatos que representarán a La Libertad Avanza (LLA) en las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas del 7 de septiembre. Con la consigna “Kirchnerismo Nunca Más” como bandera, los postulantes expusieron sus propuestas y cargaron con dureza contra el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo en general.

Javier Milei en el acto de La Libertad Avanza en La Plata: "Vamos a sacar al enano comunista de Kicillof"

Diego Valenzuela - Primera Sección Electoral

Intendente de Tres de Febrero desde 2015, historiador, periodista y economista, Valenzuela es reconocido por la baja de impuestos locales y la modernización de la gestión municipal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su discurso apuntó contra la presión fiscal: “Le decimos que no a los Estados municipales que te ponen tasas absurdas, que te cobran por habilitar un negocio. Peor aún, me encontré con tasas ridículas, como una al ‘tren de la alegría’. Menos impuestos es más trabajo. Nosotros ya lo demostramos en Tres de Febrero”.

Natalia Blanco - Segunda Sección Electoral

Vecina de Zárate y militante libertaria desde los inicios de LLA, fue legisladora porteña y trabajó en proyectos vinculados a seguridad y desarrollo productivo. “La única forma de frenar al kirchnerismo es estar todos juntos. En Zárate vi cómo cuidaban más a los delincuentes que a las víctimas y cómo pisaban al campo con impuestos. Kirchnerismo Nunca Más, ni en la Argentina ni en la provincia”, sostuvo.

Maximiliano Bondarenko - Tercera Sección Electoral

Policía bonaerense con años de experiencia en prevención del delito, encabeza la lista en la populosa tercera sección. Relató un caso reciente de inseguridad: “Soy un policía que viene a hacer política. Emilse y Esmeralda, dos hermanas de González Catán, fueron atacadas por motochorros; una murió. Esto es lo que viven nuestros bonaerenses todos los días. El 7 de septiembre tenemos que gritar ‘Kirchnerismo Nunca Más’”.

Gonzalo Darío Cabezas - Cuarta Sección Electoral

Referente de LLA de la cuarta sección electoral y representante de una región agropecuaria clave, prometió defender al campo: “Represento una región netamente agropecuaria, que ha sido robada, estafada y engañada por décadas por gobiernos del mismo color político. Van a encontrar en este grupo de legisladores el respaldo para que sus economías avancen y dejen de ser maltratadas y expropiadas por el kirchnerismo. Señores: ‘Kirchnerismo Nunca Más’”.

De la serie Menem a candidata libertaria: Virginia Gallardo y la cholulocracia

Guillermo Montenegro - Quinta Sección Electoral

Abogado, exministro de Seguridad porteño y actual intendente de Mar del Plata, es conocido por su lucha contra las mafias locales. “Hace años que veo al kirchnerismo defender a los delincuentes y usurpar. En Mar del Plata creamos una patrulla municipal para proteger a los vecinos; ¿qué hizo el kirchnerismo? Me denunció penalmente. No hay tibios: el 7 de septiembre hay que decir nunca más al garantismo idiota y a los privilegios”.

Oscar Liberman - Sexta Sección Electoral

Empresario de Bahía Blanca y activo en entidades productivas, se define como un férreo opositor al kirchnerismo. “Me considero una de las personas más antikirchneristas del país. Nos convirtieron en discapacitados geográficos. Nos roban y no hacen nada. El 7 de septiembre hay que votar en libertad y decir Kirchnerismo Nunca Más”, remarcó.

Alejandro Speroni - Séptima Sección Electoral

Abogado y funcionario del Ministerio de Economía, integra el equipo de Luis “Toto” Caputo. “Es un orgullo ser portavoz de esta fuerza transformadora y del mejor ministro de Economía del mundo, que terminó con el déficit fiscal. El 7 de septiembre vamos a decir nunca más a la barbarie kirchnerista”, afirmó.

Francisco Adorni - Octava Sección Electoral

Abogado y hermano del vocero presidencial, encabeza la lista en La Plata, distrito clave en la contienda electoral. “El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la provincia y al país. Todo lo que tocan lo destruyen. La única manera de decirles nunca más es votar a La Libertad Avanza”, señaló.

Con esta presentación, Milei buscó mostrar fortaleza política en el mayor distrito electoral del país, respaldando a un equipo que combina intendentes, referentes productivos, dirigentes con experiencia legislativa y caras nuevas, todos alineados detrás de la polémica consigna “Kirchnerismo Nunca Más”.

DCQ/ML