Manuel Adorni titubeó al intentar justificar el fake sobre Axel Kicillof

Tras la difusión del video fake de Axel Kicillof, el vocero presidencial, Manuel Adorni apuntó nuevamente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires e intentó, por otra parte, justificar la difusión del corte falsificado, aunque lo hizo entre titubeos y problemas técnicos.

"Voy a desmentir una fake que no es del Gobierno nacional, sino que es sobre el propio gobernador Kicillof", sostuvo el funcionario libertario a través de su streaming "Fake 7, 8" en Youtube en un capítulo titulado "No se pudió", parafraseando un furcio del gobernador bonaerense.

Kicillof contestó al fake replicado por Milei y Adorni: "Empiezan con las mentiras en redes, su especialidad"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde su rol de conductor, Adorni compartió el fragmento de la entrevista en Futurock, "sin ningún tipo de edición" y sostuvo que el mandatario de PBA no dijo nada cuando fue consultado sobre las propuestas del peronismo para las próximas elecciones.

"Está claro que no dice nada, no nos ha iluminado en lo más mínimo. Y ahora vamos con la supuesta fake, que es una parte editada de este video, a ver si coincide con que no dice nada o es diferente", aseveró y, tras presentar problemas técnicos que impidieron que se emita el video falso, agregó: "No se pudió mostrar".

Es válido mencionar que, a la hora de explicar por qué se difundió el contenido editado, que el mismo compartió en sus redes sociales, el portavoz del Gobierno de Javier Milei titubeó y luego la situación finalizó en un fallido cuando no se pudo mostrar el recorte en cuestión.

"Al margen que jamás se aseguró que fuera cierto, simplemente el tuit decía 'Fin', porque es la representación de un personaje de ultra izquierda que gobierna la Provincia", justificó por su parte Adorni, quien también responsabilizó a la producción por el fallo técnico que impidió que se comparta el video.

Al retomar el tema, el vocero presidencial sostuvo que "no hubo ninguna fake" y añadió: "Nadie dijo que era verdad, era simplemente lo que representa el gobernador, que es la no idea, el no decir nada".

Dirigentes de La Cámpora tomaron por verídico un video manipulado sobre Axel Kicillof y lo amplificaron

Por otra parte, Adorni apuntó contra el gobernador bonaerense luego de que este dijera, en diálogo con Roberto Navarro, que Milei quiere cerrar el PAMI y agregó: "Sumado al archivo de estupideces que dice, primero el PAMI no se hizo ningún cambio que empeore o que tienda a hacer desaparecer el PAMI. No es una decisión del Gobierno".

"Estábamos gobernados por gente de mínima negligente. Por lo tanto, Gobernador no es el tiempo de tener miedo. Miedo había que tener antes con respecto a lo que pasaba en el PAMI", continuó y concluyó sugiriéndole a Kicillof que se ocupe de IOMA, asegurando que tiene muchas deficiencias, y le recordó también la deuda de 414.000 millones de pesos con los hospitales nacionales SAMIC.

AS./fl