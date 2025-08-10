Kicillof contestó al fake replicado por Milei y Adorni: "Empezaron con las mentiras en redes, su especialidad"

Perfil.com contó el sábado los insólitos retuiteos del presidente Javier Milei y de su vocero, Manuel Adorni, a un video editado para perjudicar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, empalmando respuestas con otras preguntas, en un enésimo -y penoso- capítulo de lo que el Gobierno considera su "batalla cultural". Y este domingo el propio Kicilllof se refirió al tema, criticando al presidente por "difundir fake news en redes sociales", todo como derivación de un posteo que el sábado subió Horacio Cabak, en el que el mandatario provincial contestaba "no tengo ninguna propuesta", pero no se refería como ironizaban los libertarios a gestión, sino a si ya tenía definido su apoyo a candidatos para encabezar las listas del peronismo en octubre.

Kicillof concedió esa nota a los periodistas Noelia Grigera y Gabriel Sued y en 'Cómo la ves' de Futurock,. Cabak posteó un video editado de esa entrevista, para mostrar a Kicillof "sin propuestas", un fake habitual en redes, pero lo insólito es que luego le dieron entidad replicándolo el propio Milei y también Adorni en sus cuentas personales.

Y este domingo Kicillof se refirió al tema, señalando “Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad":

Kicillof se refería a la foto del Presidente en Villa Celina junto a los 8 candidatos de La Libertad Avanza que competirán por la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre e inaugurara la campaña electoral que apostará a polarizar con el peronismo.

“Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas”, concluyó Kicillof.

Sued, uno de los periodistas que entrevistó ayer a Kicillof, también posteó que el reposteo de Milei le daba entidad a una edición de partes distintas del video: “¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado", publicando el fragmento completo que Perfil había destacado el mismo sábado por la noche.

El mensaje de Cabak retuiteado por Milei

Y esto es lo que decía Kicillof en ese video de Cabak:

A continuación, la verdadera respuesta de Kicillof a Grigera y Sued en Futurock a la pregunta de "las propuestas":

Y lo de "hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla”, venía de una pregunta de si apoyaba o no la candidatura de Máximo Kirchner en las legislativas:

También Adorni anoche replicó el posteo de Cabak:

