Dirigentes de La Cámpora tomaron por verídico un video manipulado sobre Axel Kicillof y lo amplificaron

"He visto a dirigentes de La Cámpora compartir ese video fake. Entraron y compraron como si hubiese sido real", relató el analista político Gustavo Córdoba en "QR!". El director de la consultora Zubán Córdoba analizó en el programa un reciente y resonante caso de desinformación que nuevamente logró engañar a usuarios de redes sociales.

El pasado sábado, el vocero presidencial Manuel Adorni posteó en la red social X un video del gobernador bonaerense Axel Kicillof que había sido editado con el fin de modificar su sentido. El fragmento, de apenas 15 segundos, fue tomado de un reportaje completo de 54 minutos, y la artimaña consistió en editar las distintas voces en un orden diferente al original, sacando de contexto una respuesta en particular. Luego, el presidente Javier Milei lo retuiteó, dándole un alcance aún mucho mayor. "Ni siquiera los especialistas podemos distinguir lo que es fake de lo que no lo es", añadió Córdoba.

En el estudio del ciclo que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, el periodista Pablo Caruso explicó que en esta ocasión no se trató de una operación realizada con Inteligencia Artificial sino a partir de una mera edición arbitraria del contenido, piezas que en el campo de la desinformación se conocen como cheap fakes (falsificaciones baratas, en español). A diferencia de los deep fakes, cuya factura se realiza con IA, se trata de videos, audios o imágenes manipuladas con técnicas simples y accesibles que persiguen el mismo fin: difundir información falsa o engañosa. "Alteraron el sentido y buscaron engañar al público", sintetizó el conductor de la emisión.

"Este Gobierno ha llevado la mentira a un nivel industrializado", subrayó el analista político al criticar el abierto uso que distintos referentes de La Libertad Avanza —incluido el mismísimo presidente— hacen de las tácticas desinformantes. “La relación entre la política y la mentira siempre ha sido fructífera, pero este Gobierno ha llevado la mentira a niveles impensados. Lo que hace es generar distracción, una técnica de inundación para que nosotros caigamos en la trampa y no prestemos atención en lo que realmente sucede", puntualizó Córdoba.

En la antesala de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 septiembre, el episodio volvió a poner bajo la lupa el desafío que supone para el público la desinformación, máxime cuando ésta es promovida por el Gobierno mismo.

Córdoba señaló que esta forma de hacer política se apoya en entornos digitales donde las narrativas se construyen y multiplican sin filtro. Luego, analizó el presente de la imagen del oficialismo: “Últimamente, el discurso del Gobierno tiene menos eficacia que antes. El ausentismo a la hora de votar lo perjudica, y en una gran cantidad de provincias el voto libertario está desencantado, desilusionado y desmotivado”, observó hacia el final.

