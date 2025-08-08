Manuel Adorni cargó contra Diana Mondino: "No estaba en un buen día"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó contra Diana Mondino luego de que la ex canciller criticara al presidente Javier Milei en una nota que brindó a la cadena internacional Al Jazeera y señaló que la funcionaria “tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

En la habitual conferencia de prensa, Adorni expresó: “Cuando uno ha representado al Gobierno y, más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente, en este caso”.

Diana Mondino sobre Milei y el caso $LIBRA: “No es muy inteligente o es una especie de corrupto”

Su expresión llega luego de que la exfuncionaria opinó sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y planteara que el mandatario es poco “inteligente” o “es una forma de corrupto”. Además, habló de los perros presidenciales y evitó rechazar que el libertario sea ”insano”.

Horas más tarde de la entrevista, Adorni retrucó: “Mondino es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

Para el vocero presidencial, la exministra “hizo un comentario desafortunado” contra el mandatario y remarcó: “Efectivamente, hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino, además, de representar a la Argentina”.

La ex canciller se desempeñó al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta 31 de octubre de 2024, luego de que la Argentina votara de manera diferencial de Estados Unidos e Israel, cuando se pronunció en contra el bloqueo a la economía de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó a Gerardo Werthein.

Que dijo Diana Mondino

La economista y exministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, rompió el silencio tras casi un año fuera de la escena política. En una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan para el programa Head to Head de Al Jazeera, lanzó duras críticas contra Javier Milei, vinculándolo al escándalo de la criptomoneda $LIBRA y sugiriendo que el mandatario “no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

El periodista Hasan no dejó pasar la frase y la confrontó: “Esta es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido”. La exfuncionaria esquivó una confirmación directa, pero ratificó: “Puedo darle las dos opciones, sí”.

