La ex ministra de Relaciones Exteriores y Culto Diana Mondino habló este jueves 31 de octubre sobre su precipitada salida del Gobierno luego de pronunciarse en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. En redes sociales, le dedicó un mensaje al presidente Javier Milei, destacó la firmeza de sus ideas y aclaró que como ministra hizo "todo lo posible" para cumplir con su "mandato".

"Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como ministro", expresó la ahora ex canciller en sus redes sociales.

Por otra parte, subrayó que fue "un gran honor trabajar estos meses" a la par del jefe de Estado y del gabinete libertario "en este proyecto para levantar Argentina".

Foto: X/@DianaMondino

"Es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder", destacó Mondino.

A pesar de que la publicación hace referencia a una supuesta renuncia (al igual que el comunicado difundido por la Oficina del Presidente), Milei dispuso este miércoles el desplazamiento de la ex canciller por el voto argentino en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba, y designó en ese cargo a Gerardo Werthein, quien se desempeñaba como embajador en Estados Unidos.

La previsible "renuncia" de Mondino

Foto: Agencia NA

Las turbulencias en Cancillería se multiplicaron en las últimas semanas, con varios diplomáticos de peso desplazados del área (entre ellos, el entonces vicecanciller Leopoldo Sahores y Ricardo Lagorio, quien se desempeñaba como embajador en la ONU).

A lo anterior se sumaron reiteradas polémicas que fueron debilitando la gestión de la ex ministra. En tal sentido, cabe mencionar la desafortunada mención de "Falklands" para referirse a las Islas Malvinas en un comunicado oficial.

“La ministra argentina de Relaciones Exteriores Diana Mondino recibió este miércoles 16 de octubre a Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982″, decía el párrafo que motorizó el escándalo.

Con anterioridad, Mondino había protagonizado roces con la vicepresidenta Victoria Villarruel por el acuerdo firmado con Reino Unido por Malvinas.

"¿Nos toman por tontos?", preguntó la titular del Senado en redes sociales.

"Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación", disparó Villarruel contra Mondino.