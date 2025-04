Scott Bessent señaló que el swap con China se extenderá un año y espera que Argentina pueda pagarlo

Tras la reunión con el presidente Javier Milei, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dio una entrevista en la que descartó que su país vaya a otorgarle un crédito directo a la Argentina, al mismo tiempo que afirmó que su viaje fue para mostrar “apoyo” a la gestión libertaria.

Bessent se refirió al swap que el Banco Central (BCRA) tiene con China, que en el último tiempo por la guerra comercial entre EE.UU. y la potencia asiática había despertado especulaciones sobre qué posición tomaría la administración de Donald Trump. En esa línea, el funcionario del Tesoro aclaró que si el Gobierno continúa con las reformas económicas, el país debería tener suficientes entradas de divisas para pagar la parte activa del swap de divisas de US$18.000 millones con Pekín.

“Tienen un swap de crédito de 18.000 millones de dólares en yuanes. Argentina, bajo el anterior gobierno peronista, obtuvo 5.000 millones de dólares, y esa cantidad seguirá pendiente. Los chinos mostraron un gran esfuerzo tras el anuncio, o en conjunción con el del FMI, por lo que se extenderá un año. Creo que, a medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo”, respondió Bessent al ser consultado en el reportaje.

Al mismo tiempo, el funcionario estadounidense señaló que eligió Argentina como su segundo destino al extranjero desde que asumió para respaldar al Gobierno libertario. “Quería venir aquí hoy para mostrar mi apoyo al presidente Milei y a su compromiso con lo que considero histórico para rescatar a Argentina del abismo”, dijo.

La llegada del secretario del Tesoro norteamericano al país es la primera de un funcionario de su rango desde que se realizó el G20 en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires. Y se dio apenas unos días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgara al Gobierno un préstamo por 20.000 millones de dólares a cambio de implementar un régimen de devaluación mediante flotación del dólar y flexibilizar el cepo, entre otras condicionalidades.

En ese sentido, Bessent en la conferencia en Casa Rosada sostuvo que “el programa del FMI le dará un respiro financiero a la Argentina en medio del ajuste. Facilitará la liberalización cambiaria, al tiempo que protegerá la estabilidad del mercado". "Esto va a dar paso a lo que debería ser un auge masivo de inversión extranjera directa. A muchas empresas estadounidenses con las que yo he hablado les entusiasma aportar el capital a largo plazo para formar parte de este milagro económico”, aseguró.

En tanto, sobre los aranceles del 10% y 25% que la gestión de Trump aplicó a los productos argentinos exportados a EE.UU. no dio certezas sobre su reducción o quita. “Ya veremos. No sé qué pasará con las negociaciones, porque tenemos un montón de obstáculos que superar: barreras comerciales arancelarias y no arancelarias, manipulación cambiaria y subsidios a la mano de obra y a las instalaciones”, dijo el secretario del Tesoro al ser consultado en la entrevista en Bloomberg.

Durante el lunes, Bessent se reunió con el ministro de Economía Luis Caputo y su equipo, y luego con Milei en el palacio presidencial. El funcionario estadounidense estuvo acompañado por Matt Schlapp, presidente de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina; la Encargada de Negocios, Lydia Barraza; el subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kaplan, y el jefe de Gabinete, Dan Katz.

