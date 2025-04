Javier Milei lanzó una advertencia al campo: "Liquiden ahora porque en junio vuelven las retenciones"

Este lunes, en el marco del nuevo régimen cambiario de bandas para la cotización del dólar, el presidente Javier Milei le aconsejó hoy al campo que “liquide” porque no renovará la rebaja de las retenciones que rige hsta el 30 de junio.

Consultado sobre las retenciones a las exportaciones en una entrevista radial, Milei afirmó que “hay un conjunto de bienes regionales a los que se las eliminamos. A las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir que vuelven en julio”.

“Dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que liquide ahora porque en junio vuelven las retenciones”, añadió.

En enero se formalizó una rebaja de la alícuota de derechos de exportación para soja (poroto) de 33% a a 26%; soja (aceite y harina), del 31% al 24,5%; trigo, cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%; y girasol, del 7%, al 5,5%.

En ese contexto, Milei recordó que en las últimas semanas el sector agroexportador demoró liquidaciones, mientras que los importadores adelantaron operaciones, lo cual generó la suba del tipo de cambio.

Con fondos del FMI para intervenir, Caputo apunta a un dólar ‘de equilibrio’ de $1.215

En marzo ingresaron US$ 1.880 millones por exportaciones del campo, que representó una caída del 15% con respecto al mes anterior y un aumento del 20% interanual.

Lucas Magnano, presidente de Coninagro, una de las entidades de la Mesa de Enlace, expresó: “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento. Esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos en que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”.

Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de las cámaras CIARA - CEC, que agrupan a los exportadores, comentó a PERFIL: "No nos sorprende la expresión del presidente porque ya nos lo había anticipado el equipo económico. Dije en muchas reuniones y entrevistas que el gobierno no tenía pensado bajo un punto de vista extender la baja de retenciones más allá del 30 de junio por una cuestión de sacrificio fiscal que no puede seguir teniendo un esfuerzo fiscal mayor a a los US$ 800 millones que genera la baja retenciones"

"Más allá a eso por supuesto que todos deseamos y aspiramos que esta baja retenciones empiece a ser permanente y que la empice a ejecutar lo antes posible el gobierno", agregó Idígoras.

La flotación del dólar y la liquidación de divisas del campo

Dante Romano, profesor de la cátedra de Agronegocios de la Universidad Austral, señaló que el nuevo esquema de flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400 "tiene implicancias profundas para la comercialización de granos, ya que introduce certezas en el plano cambiario, pero al mismo tiempo genera una baja en la capacidad teórica de pago de los exportadores”, sostuvo Romano.

Con la eliminación del dólar blend, que permitía liquidar un 20% al tipo de cambio financiero (CCL), los exportadores pasan a ingresar el 100% de las divisas al mercado oficial, reduciendo en aproximadamente un 5% la capacidad de pago. Según Romano, “eso implica una baja estimada de US$ 15 por tonelada para la soja y de US$ 10 para los cereales”.

A pesar de esta pérdida, quienes capturaron precios en dólares altos previo a los anuncios podrían verse beneficiados: “Aquellos que vendieron soja a US$ 300 por tonelada y maíz a US$ 190, ahora pesificarán a un tipo de cambio superior y recibirán más pesos”, explicó.

Para Romano, la estimación promedio del nuevo tipo de cambio oficial ronda los $1.200 por dólar , considerando modelos comparativos como la salida del cepo de 2015/16, el dólar cripto y el tipo de cambio real multilateral. “Si bien no hay certeza sobre cuánto subirá el dólar oficial, sí sabemos que ante una devaluación mayor al 5%, incluso quienes vendieron en pesos se encontrarán con una mejora en términos reales”, detalló el especialista.

LM