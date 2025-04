Jubilado de 80 años robó 200.000 pesos a punta de pistola.

“Dame la plata, por favor, la necesito. Dámela porque no voy a responder de mí”, amenazó un jubilado de 80 años a una empleada, a punta de pistola en el marco de un robo en una dietética de Santa Fe.

El robo quedó grabado por una cámara de seguridad del lugar situado en el barrio Sargento Cabral.

“Yo estaba cerrando. Ya tenía casi todas las cosas adentro. Él viene y, como hacemos generalmente para que no siga entrando gente cuando estamos cerramos, lo hago pasar y cierro las puertas. Primero me dijo que no me iba a hacer nada, que le dé la plata. Me reí porque, no sé, la edad me pareció muy gracioso que me diga eso. Pensé que era un chiste”, relató la víctima según consignó al medio local Sol Play.

Sin embargo, la situación tomó otra gravedad, cuando el atacante exhibió la pistola. “Me la muestra, me dice que le dé la plata y le doy el dinero de la caja, me dice que seguro tengo más, que busque y le doy la otra plata”, contó la empleada que le entregó casi 220 mil pesos en efectivo que había en el local.

En un determinado momento, la empleada aprovechó un momento de distracción del ladrón y salió a la vereda a pedir ayuda. Aunque algunos vecinos lo persiguieron, el hombre mayor se dio a la fuga con el dinero.