El precio de la carne se dispara: subió un 8%.

El precio de la carne volvió a aumentar en noviembre. Datos oficiales, detallaron que el incremento promedio fue del 8,3%, muy por encima de la inflación mensual. Además, las proyecciones anticipan que la tendencia alcista podría continuar en los próximos meses.

Luego de que la inflación minorista de noviembre se ubicara en 2,5%, el nivel más alto de los últimos seis meses, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) informó que los cortes vacunos registraron una suba promedio del 8,3%, impulsando el rubro alimentos.

Con este nuevo aumento, la variación interanual del precio de la carne alcanzó el 72,8%, un número que supera ampliamente a la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 31,4%, de acuerdo a los datos oficiales.

Al analizar las categorías de hacienda, el informe del IPCVA indicó que la carne de novillito aumentó un 8,9% en noviembre, la de novillo un 8,1%, mientras que la vaquillona y la ternera registraron subas del 5,8% respecto de octubre.

¿Cuáles son los cortes que más aumentaron?

¿Cuáles fueron los cortes que más aumentaron? las mayores subas promedio se dieron en la picada común (12,7%), el matambre (11,1%) y la tapa de asado (9,3%). En contrapartida, los incrementos más moderados se observaron en la paleta (5,8%), la carnaza común (6,2%) y el vacío (6,4%).