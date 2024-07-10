Por qué México es una oportunidad para negocios argentinos

México se volvió un país atractivo para las inversiones extranjeras sobre todo en el sector tecnológico. Según datos del Holding Endeavor, los emprendedores extranjeros crearon más de 9800 puestos de trabajo y recaudaron 1720 millones de dólares solo en la ciudad de México.

En ese sentido, los inversores argentinos no son la excepción y adoptaron al país del norte como destino. De esta forma la secretaría de Economía de la Nación azteca informó que la inversión proveniente de Argentina a México fue de 2450 millones de dólares entre enero y septiembre de 2023.

México es el segundo mercado tecnológico más grande de América Latina, con un enfoque en el desarrollo de software, fintech y comercio electrónico.

El mercado de desarrollo de software en esa ciudad está en plena expansión y se prevé que alcanzará 4,160 millones de dólares en 2024.