Cuáles son los síntomas que alertan sobre la falta de vitamina D.

La vitamina D es un micronutriente que es el responsable de mantener los niveles saludables de calcio en los huesos. También contribuye al fortalecimiento del sistema inmune y de los tejidos musculares.

Por otro lado tiene propiedades antinflamatorias y antioxidantes que protegen las células. Además es importante exponerse al sol en períodos limitados de tiempo de 15 a 30 minutos.

Es esencial para que el cuerpo cumpla con sus funciones. Los niveles bajos de esta vitamina puede traer complicaciones en las mujeres.

Según especialistas, los niveles bajos de vitamina D en sangre podrían presentarse en síntomas como fatiga, dolores óseos, debilidad muscular, dolores musculares, calambres, y cambios en el estado de ánimo como depresión.

También hay casos en los que no se exhiben síntomas por la falta de esta vitamina.

Sin embargo, a largo plazo puede generar debilidad de los huesos. Esto puede causar fracturas frecuentes.

Un estudio publicado por los Institutos nacionales de Salud de Estados Unidos reveló una posible conexión entre los niveles bajos de vitamina D y los abortos espontáneos en mujeres que ya habían perdido embarazos previamente.

Los valores saludables de vitamina D varían según la edad. Desde la Biblioteca nacional de Medicina de Estados Unidos explican que muchos expertos recomiendan un nivel de entre 20 y 40 milígramos.

Otros recomiendan un nivel de 30 y 50 milígramos. Además, los resultados pueden variar según las medidas que utilizan los laboratorios. Pero lo importante es hacer una consulta con el médico para medir los niveles de este nutriente en el organismo.