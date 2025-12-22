¿Cuántas horas hay que dormir para vivir 100 años?

Un estudio del Colegio Americano de Cardiología reveló que tener un sueño de calidad de manera constante puede sumar varios años a la vida de una persona. Dormir bien puede desempeñar un papel importante a favor del corazón, de la salud, de la longevidad y la salud del cerebro.

Además, la calidad del sueño es importante para la memoria y el estado de ánimo, dos factores que pueden verse afectados con el paso de los años.

La Fundación del Sueño de los Estados Unidos agrega que la cantidad de horas de sueño recomendadas para personas entre 18 y 64 años es de 7 a 9, mientras que en adultos mayores de 65, lo ideal es de 7 a 8. Otros profesionales agregan que la franja horaria ideal para irse a dormir es entre las 22 y las 23.

También es importante, evitar tomar siestas al final del día, para evitar estar despiertos por la noche, y tener en cuenta el ejercicio y la meditación ya que pueden ayudar a dormir mejor.

Entre los síntomas del insomnio se encuentran el cansancio, la somnolencia diurna, el embotamiento y dolores de cabeza. También puede ir acompañado de cambios en el estado de ánimo, como malhumor, ansiedad, depresión e irritabilidad. Por eso, es importante tener un descanso de calidad.