Cuáles son los hábitos que hay que adoptar para prevenir los cortes de luz en el verano

Llega el verano, y con las altas temperaturas crece drásticamente el consumo de luz. Una publicación de la Asociación de distribuidoras eléctricas advirtió sobre el problema de lo que denominan "simultaneidad", así denominan al uso simultáneo de múltiples equipos eléctricos de alto consumo, que pueden generar picos de demanda.

Esto representa un desafío para las empresas distribuidoras, y para el sistema eléctrico. Es por eso que desde la asociación dan una serie de recomendaciones, para ayudar a evitar los cortes de luz.

En primer lugar sugieren programar el uso del lavarropas o el lavavajillas en horarios de menor demanda, es decir, por la mañana o después del anochecer.

Además, evitar encender varios equipos de alto consumo, en simultáneo.

Lo ideal es que los aires acondicionados que estén encendidos a una temperatura de entre 24 y 26 grados.

Otra buena práctica es apagar las luces y los equipos de habitaciones desconectadas, y desconectar cargadores o aparatos que no se utilizan.

Estas son todas prácticas que ayudan a un consumo responsable de la energía, y en la medida en que más gente lo use habrá menos chances de cortes de luz.