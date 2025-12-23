La canasta navideña: cuáles son los precios de los productos que más y menos aumentaron.

Un relevamiento de Focus Market revela que los alimentos para estas fiestas registraron subas de hasta 47% interanual, en tanto que el gasto promedio entre mesa dulce y bebidas asciende a 95 mil pesos.

El informe muestra comportamientos dispares según el rubro. De esta forma una torta española de frutos secos se puede encontrar en el mercado a 24.900 pesos, en tanto, un pan dulce puede valer 5700 pesos. Un turrón de almendras se vende a 4900 pesos, un espumante de fresa a 10.500 pesos, y una sidra puede costar alrededor de 2300 pesos.

Por otro lado, si querés realizar algún regalo, según el Indec, hay que tener en cuenta que la categoría "Prendas de vestir y calzado" aumentó un 14,1% de enero a noviembre, mientras que la industria del juguete, presenta un bajo crecimiento anual, de hecho se pueden encontrar propuestas accesibles desde 3000 pesos como set de masas para modelar, packs de bloques autos de plásticos, torres, naipes y baldes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras tanto, el rubro de electrodomésticos experimenta una rebaja de precios del 25% por la apertura de importaciones y la baja de impuestos.