Canasta navideña 2025: cuáles son los productos que más aumentaron y los que menos.

Llega fin de año y con las fiestas hay gastos que no se suelen hacer todos los meses. Uno es la canasta navideña. Según un informe de la consultora Focus Market, para este 2025 tuvo un aumento del 27%.

Esta canasta está conformada por 12 productos y tiene un valor de 95.401 pesos.

Entre los mayores aumentos está la torta española de frutos secos que subió un 47%, le sigue el pan dulce con frutas que tuvo un alza del 44%, y el turrón español de almendras que tuvo un incremento del 38%.

El informe también destacó los productos que menos aumentaron. Entre ellos está el pan dulce con chips de chocolate que solo aumentó un 9% y las garrapiñadas que subieron poco más del 7%.

Para el momento del brindis, las bebidas tampoco aumentaron tanto: el champagne subió un 1%.

La estadística también habla de cómo hacen las compras navideñas los argentinos. El 44% las realiza una semana antes, mientras que el 27% se adelanta un poco más, y las realiza un mes antes.