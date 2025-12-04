Cuáles son las frutas que ayudan a conciliar el sueño.

Los especialistas recomiendan incorporar ciertas frutas a la dieta como una alternativa natural y eficaz para favorecer un sueño más profundo y reparador.

Verywell Health como Cleveland Clinic coinciden en que algunos tipos de frutas aportan nutrientes y compuestos claves que contribuyen a la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Las frutas que ayudan a conciliar el sueño incluyen cerezas, kiwis, plátanos y uvas, ya que contienen compuestos como la melatonina, el magnesio y el triptófano. La piña y las naranjas también pueden ser beneficiosas por su contenido en antioxidantes y otros nutrientes.

¿Cuáles son las frutas y sus beneficios para el sueño?