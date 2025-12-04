Cuáles son las frutas que ayudan a conciliar el sueño.

Los especialistas recomiendan incorporar ciertas frutas a la dieta como una alternativa natural y eficaz para favorecer un sueño más profundo y reparador.
Verywell Health como Cleveland Clinic coinciden en que algunos tipos de frutas aportan nutrientes y compuestos claves que contribuyen a la regulación del ciclo sueño-vigilia.
Las frutas que ayudan a conciliar el sueño incluyen cerezas, kiwis, plátanos y uvas, ya que contienen compuestos como la melatonina, el magnesio y el triptófano. La piña y las naranjas también pueden ser beneficiosas por su contenido en antioxidantes y otros nutrientes.
¿Cuáles son las frutas y sus beneficios para el sueño?
- Cerezas: Son una fuente natural de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia.
- Kiwis: Se han relacionado con una mejora en la calidad y duración del sueño, además de reducir los despertares nocturnos.
- Plátanos: Ricos en potasio y magnesio, que ayudan a relajar los músculos, y triptófano, un aminoácido precursor de la melatonina.
- Uvas: Contienen melatonina, lo que las convierte en una opción natural para inducir el sueño.
- Piñas: Pueden ayudar a aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo.
- Naranjas: Aportan vitamina C y antioxidantes que pueden reducir el estrés e inflamación, favoreciendo un sueño más estable.
- Guayaba: Es una excelente fuente de magnesio, que contribuye a la relajación muscular y la producción de melatonina, y también es rica en antioxidantes y fibra.