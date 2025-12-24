Todos los detalles sobre la nueva gripe H3N2: cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Una enfermedad que ya causa alarma en todo el mundo. Se trata de la nueva cepa de gripe H3N2, una variante que sorprende por los bruscos síntomas respiratorios al inicio del contagio, y por su alta tasa de casos.

Entre los síntomas comunes más detectados, son: fiebre alto, con más de 38 grados, que puede estar acompañado de escalofríos, malestar, y una sensación extrema de cansancio.

Otro de los síntomas es dolor muscular y articular en varias partes del cuerpo. Los expertos aseguran que algo que caracteriza esta cepa es el dolor de cabeza, persistente que puede ser moderado a intenso.

Esta gripe además puede causar tos seca, dolor de garganta y estornudo.

El virus se transmite por contacto directo de personas contagiadas o bien por tocar superficies contaminadas, y luego tocarse la nariz o los ojos.

¿Cuáles son las recomendaciones de prevención?

La prevención es la misma para cualquier gripe. Vacunarse anualmente, lavarse las manos con agua y jabón, evitar el contacto con personas que están con síntomas, y cubrirse la boca al toser o estornudar.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a forzar la vacunación anual contra la gripe, dado que previene los casos de complicación grave, hospitalizaciones, y fallecimientos.