Gripe H3N2 en Argentina: qué remedio conocido puede ser útil y en qué momento tomarlo

Con la llegada al país del subclado K de la gripe H3N2, el Ministerio de Salud de la Nación difundió indicaciones sobre el tratamiento de los casos ambulatorios y hospitalizados, y volvió a poner en foco el uso del oseltamivir, un antiviral que se hizo conocido durante la pandemia de gripe A en 2009 y funciona como complemento de la vacuna contra la influenza.

“El tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo”, detallaron en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), publicado este lunes.

Infectólogo sobre la gripe H3N2 en Argentina: "Va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el documento oficial, el oseltamivir, que se vende bajo el nombre de fantasía Tamiflú, muestra su mayor efectividad cuando se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas, aunque señala que incluso puede ser administrado "más tardíamente en pacientes con enfermedad grave o progresiva”.

Entre los beneficios del medicamento antiviral se registran una reducción en la duración de los síntomas, menos complicaciones en pacientes ambulatorios de alto riesgo y, en los casos hospitalizados, una disminución del tiempo de internación y del riesgo de mortalidad.

Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias advirtieron sobre la necesidad de un uso racional del medicamento. “El uso indiscriminado del fármaco podría favorecer la aparición de resistencia”, señala el informe, aunque aclara que en Argentina, durante 2024, el Laboratorio Nacional de Referencia no detectó un aumento de cepas resistentes entre los virus en circulación.

Cómo se administra el oseltamivir para casos de influenza

Según las indicaciones del Ministerio de Salud, en casos ambulatorios de influenza el oseltamivir puede ser administrado a personas que pertenecen a grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, especialmente en períodos de alta circulación viral. El medicamento también es recomendado para pacientes de riesgo hospitalizados con infección respiratoria aguda grave.

El oseltamivir, conocido por el nombre de fantasía Tamiflú, se utiliza para tratar algunos tipos de infección por influenza.

El Ministerio remarcó que en cualquiera de los casos "no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales".

El documento oficial también recuerda que todas las indicaciones de tratamiento antiviral deben ser registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Cómo avanza la gripe H3N2 en Argentina

La influenza A (H3N2), el virus popularmente conocido como supergripe, ingresó al país el pasado 19 de diciembre. Hasta el momento, en Argentina se detectaron tres casos. Se trata de dos adolescentes de 13 y 15 años, con domicilio en la provincia de Santa Cruz, y un niño de 5 años que había sido internado en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Según la información oficial, los tres pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones.

Se confirmaron los tres primeros casos de gripe H3N2 en Argentina

Ante la circulación del virus de la gripe A H3N2, el Ministerio de Salud volvió a difundir recomendaciones de prevención, con especial énfasis en las personas que forman parte de los grupos de riesgo:

- Aplicarse la vacuna antigripal todos los años si se integra la población objetivo. Las vacunas son gratuitas, seguras y se encuentran disponibles en hospitales y centros de salud públicos de todo el país.

- Mantener al día las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

- Consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, tos, congestión nasal o dolor de garganta.

- Evitar el contacto cercano con personas vulnerables mientras persistan los síntomas.

TV/LT